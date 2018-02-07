Задать тренд. 13 лучших образов с показов на Ukrainian Fashion Week 2018

Завтра состоится завершающий день Недели моды в Украине

Продолжается Украинская Неделя моды, которая проходит в столичном Мыстецком арсенале при участии 50 украинских дизайнеров и завершится завтра, 8 февраля.

Свои новые коллекции сезона осень-зима 2018/19 на главном подиуме страны уже успели показать ведущие украинские модельеры, среди которых Жан Грицфельдт, Елена Бурба, Лилия Пустовит и многие другие.

НВ Style предлагает вдохновиться лучшими образами с показов на Ukrainian Fashion Week 2018.

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