Задать тренд. 13 лучших образов с показов на Ukrainian Fashion Week 2018

Продолжается Украинская Неделя моды, которая проходит в столичном Мыстецком арсенале при участии 50 украинских дизайнеров и завершится завтра, 8 февраля.
Свои новые коллекции сезона осень-зима 2018/19 на главном подиуме страны уже успели показать ведущие украинские модельеры, среди которых Жан Грицфельдт, Елена Бурба, Лилия Пустовит и многие другие.
НВ Style предлагает вдохновиться лучшими образами с показов на Ukrainian Fashion Week 2018.
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Приталенное пальто от Artem Klimchuk
Платье пудрового цвета от Elena Burba
Пальто-oversize с теплым платьем из коллекции Специи бренда T.Mosca
Шелковое платье с легким пальто-кимоно от Lake Studio
Пуховик-oversize от Jean Gritsfeldt
Платье в пол с контрастной обувью от Poustovit
Кожаное пальто от Vorozhbyt&Zemskova
Платье с отделкой из кружева и фатина от Lake Studio
Маскулинное шерстяное пальто от bobkova
Рубашка-худи с фатиновой юбкой от Artem Klimchuk
Пальто в клетку от Przhonskaya
Свитер-oversize от Frolov
Пуховик в футуристичном стиле с велюровыми укороченным брюками от Elena Burenina
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