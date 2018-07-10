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Воздушная элегантность. Десять летних платьев как у Кейт Миддлтон

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Летом Кейт чаще позволяет себе нестрогие наряды

Летом Кейт чаще позволяет себе нестрогие наряды

Для появления на различных официальных и неофициальных летних мероприятиях супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон выбирает элегантные миди и макси платья.

Предлагаем вдохновиться стилем герцогини Кембриджской, благодаря подборке летних платьев в ее стиле.

Платье со спущенными плечами

Фото: hm.com

Платье на пуговицах

Фото: nordstrom.com

Платье с запахом в ботанический принт

Фото: bloomingdales.com

Вышитое платье с рукавами-крылышками

Фото: jcrew.com

Платье с контрастными строчками

Фото: nordstrom.com

Полосатое хлопковое платье

Фото: saksfifthavenue.com

Платье с цветочным принтом в стиле бохо

Фото: anntaylor.com

Платье в мелкую клетку

Фото: nordstrom.com

Платье с оборками в мелкий цветочек

Фото: bloomingdales.com

Платье-рубашка

Фото: loft.com

 

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