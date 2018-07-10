Воздушная элегантность. Десять летних платьев как у Кейт Миддлтон

Для появления на различных официальных и неофициальных летних мероприятиях супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон выбирает элегантные миди и макси платья.
Предлагаем вдохновиться стилем герцогини Кембриджской, благодаря подборке летних платьев в ее стиле.
Платье со спущенными плечами
Фото: hm.com
Платье на пуговицах
Фото: nordstrom.com
Платье с запахом в ботанический принт
Фото: bloomingdales.com
Вышитое платье с рукавами-крылышками
Фото: jcrew.com
Платье с контрастными строчками
Фото: nordstrom.com
Полосатое хлопковое платье
Фото: saksfifthavenue.com
Платье с цветочным принтом в стиле бохо
Фото: anntaylor.com
Платье в мелкую клетку
Фото: nordstrom.com
Платье с оборками в мелкий цветочек
Фото: bloomingdales.com
Платье-рубашка
Фото: loft.com
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