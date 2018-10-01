Внучка фон Бисмарка и андрогинный шик. Показ коллекции Givenchy весна-лето 2019

Музой дизайнера Givenchy Уэйт Келлер в коллекции весна-лето 2019 стала швейцарская андрогинная писательница, журналистка, фотограф Аннемари Шварценбах.

Шварценбах была внучкой Фридриха Вильгельма фон Бисмарка, жила в прошлом веке, большую часть своей жизни одевалась как мужчина, была известна своими связями с женщинами, но вышла замуж.

Ни смотря ни на что, у Givenchy в этом сезоне мужские образы были в меньшинстве (эта категория по-прежнему довольно нова для Уэйт Келлер). Келлер работает на стыке образов, модели с короткими мальчишескими стрижками, смокинги или сорочки, заправленные в милитари-брюки. Это было уместно и довольно шикарно сделано, хотя и не было новаторским, как это было тогда, когда ее муза надевала это 80 лет назад.

Уэйт Келлер также проинтерпретировала платья из фотографий Шварценбах, которые та носила в театр, драпированые асимметрично или с глубокими вырезами, сохранив элегантные линии 1930-х годов. Уэйт Келлер сказала, что она не могла бы справиться с этим без обучения кутюрному мастерству.

Коллекция Givenchy SS 19