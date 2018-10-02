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Верность Дому. Показ Valentino весна-лето 2019

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Показ Valentino весна-лето 2019
EPA

Показ Valentino весна-лето 2019

В Париже состоялся показ Valentino весна-лето 2019, впечатливший многих модных инсайдеров.  

 

Модный Дом Valentino – один из немногих, кто не экспериментирует с горячими трендами, а остается верным своему ДНК, за что мы его и любим.

 

 

Темой новой коллекции дизайнер бренда Пьерпаоло Пиччоли провозгласил творческую свободу. Связь с настоящим он искал в произведениях художников XX века из небольшого колониального города Вудсток рядом с Нью-Йорком.

 

 

Пиччоли – мастер играть с объемами: в коллекции мы видим многоярусные платья с пышными рукавами-буфами, черные смокинги с жабо из рваного тюля, мини-платья, декорированные перьями.

 

 

Показ открыли модели в черных нарядах — довольно необычное решение для весны и лета, которые плавно перешли в светлые летние образы. Завершилось шоу платьями с яркими принтами на платьях, усыпанных матовыми блестками, сияющими камнями и бисером.

 

 

Гигантские шляпы, украшенные перьями, элегантные солнцезащитные очки, широкие, почти корсетные пояса, невероятные драпировки и плиссировки можно рассматривать бесконечно.

 

 

 

 

 

 

Фото: ЕРА

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