Верность Дому. Показ Valentino весна-лето 2019

В Париже состоялся показ Valentino весна-лето 2019, впечатливший многих модных инсайдеров.

Модный Дом Valentino – один из немногих, кто не экспериментирует с горячими трендами, а остается верным своему ДНК, за что мы его и любим.

Темой новой коллекции дизайнер бренда Пьерпаоло Пиччоли провозгласил творческую свободу. Связь с настоящим он искал в произведениях художников XX века из небольшого колониального города Вудсток рядом с Нью-Йорком.

Пиччоли – мастер играть с объемами: в коллекции мы видим многоярусные платья с пышными рукавами-буфами, черные смокинги с жабо из рваного тюля, мини-платья, декорированные перьями.

Показ открыли модели в черных нарядах — довольно необычное решение для весны и лета, которые плавно перешли в светлые летние образы. Завершилось шоу платьями с яркими принтами на платьях, усыпанных матовыми блестками, сияющими камнями и бисером.

Гигантские шляпы, украшенные перьями, элегантные солнцезащитные очки, широкие, почти корсетные пояса, невероятные драпировки и плиссировки можно рассматривать бесконечно.

Фото: ЕРА

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