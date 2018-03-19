Не только Jimmy Choo. Десять пар обуви из гардероба Меган Маркл

Через два месяца, 19 мая, американская актриса, звезда сериала Форс-мажоры Меган Маркл выйдет замуж за британского принца Гарри. Несколько месяцев назад Меган переехала в Лондон и приступила к активной общественной жизни вместе со своим женихом.

К стилю американской актрисы, сумевшей покорить сердце любимого внука Елизаветы ІІ, приковано все больше внимания. Наряды, в которых она появляется на официальных мероприятиях, мгновенно раскупают, а обычные женщины по всему миру пытаются подражать стилю Маркл.

НВ STYLE предлагает подборку обуви невесты принца Гарри, которая может оказаться в наших гардеробных.

Aquazzura Matilde Suede Stiletto Pumps

$300

Фото: saksoff5th.com

Adidas Stan Smith Sneakers

$60

Фото: Adidas

Sarah Flint Jay Pumps

$395

Фото: sarahflint.com

Stuart Weitzman Hiline Over the Knee Boots

$798

Фото: nordstrom.com

Charlotte Olympia Kitty Flats

$495

Фото: shopbop.com

Manolo Blahnik 'BB' Pointy Toe Pump

$625

Фото: nordstrom.com

Sarah Flint Natalie Flats

$345

Фото: sarahflint.com

Kamik Sienna Boot

$85

Фото: zappos.com

Jimmy Choo Romy 60 Glitter Pumps

$599

Фото: mytheresa.com

Reebok Classic Leather Sneaker

$52

Фото: amazon.com

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