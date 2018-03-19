Не только Jimmy Choo. Десять пар обуви из гардероба Меган Маркл

Через два месяца, 19 мая, американская актриса, звезда сериала Форс-мажоры Меган Маркл выйдет замуж за британского принца Гарри. Несколько месяцев назад Меган переехала в Лондон и приступила к активной общественной жизни вместе со своим женихом.
К стилю американской актрисы, сумевшей покорить сердце любимого внука Елизаветы ІІ, приковано все больше внимания. Наряды, в которых она появляется на официальных мероприятиях, мгновенно раскупают, а обычные женщины по всему миру пытаются подражать стилю Маркл.
НВ STYLE предлагает подборку обуви невесты принца Гарри, которая может оказаться в наших гардеробных.
Aquazzura Matilde Suede Stiletto Pumps
$300
Adidas Stan Smith Sneakers
$60
Sarah Flint Jay Pumps
$395
Stuart Weitzman Hiline Over the Knee Boots
$798
Charlotte Olympia Kitty Flats
$495
Manolo Blahnik 'BB' Pointy Toe Pump
$625
Sarah Flint Natalie Flats
$345
Kamik Sienna Boot
$85
Jimmy Choo Romy 60 Glitter Pumps
$599
Reebok Classic Leather Sneaker
$52
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