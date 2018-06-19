Свобода и секс. Чем запомнилась Неделя моды в Милане

В Милане завершилась Неделя мужской моды. В этом сезоне многие модные дома приняли решение не участвовать в мероприятии или же сделать смешанные показы, объединив мужские и женские коллекции. НВ STYLE выбрал самые запоминающиеся образы Spring 2019.

Уже несколько сезонов мужской гардероб тяготеет к комфорту и непринужденности. Практически во всех коллекциях главная обувь – кроссовки. Классические вещи мы видим в коллекциях: Fendi, Giorgio Armani, Versace, но даже здесь они приобретают свободный крой и комфорт.

Giorgio Armani

В коллекции Prada чувствуется мощный посыл в 60-е: секс, наркотики, рок-н-ролл. Флористичные мотивы, шапки-ушанки, короткие шорты – все это по мнению Миуччи Прада очень сексуально. «Знаете, я никогда не произношу этого слова «сексуально» в своей жизни, - признается Миучча, - но теперь, это сексуально».

Prada

Dsquared2 решили переосмыслить тему милитари и адаптировали ее не только для мужского, но и для женского гардероба.

Dsquared2

Донателла Версаче в новой коллекции смешала старые и новые коды дома. Мужские пальто в стиле 80-х, яркие костюмы, мешковатые джинсы с широкоплечими полосатыми пиджаками, надетыми поверх свободных рубашек.

Versace

Волейбольные майки, рубашки с короткими рукавами, изобилие лого, принты пальм и лимонов в коллекции MSGM, отправляют нас в 80-е и 90-е, в «золотые времена» диско и ночных клубов Римини, где родился дизайнер бренда Массимо Джорджетти.

MSGM

Одним из главных шоу на Неделе моды в Милане стал показ Dolce&Gabbana. «Идеально подобранные костюмы, смокинги, черное кружево, шелковые принты - это то, что мы в свое время сделали, что возбуждало нас 30 лет назад, - и это привлекает молодых клиентов сегодня», - рассказал Стефано Габбана.

Dolce&Gabbana

Довольно непредсказуемой была коллекция Marni Spring 2019. Дизайнеры сосредоточились на идее спорта и на том, как она влияет на восприятие образа тела. «Мы здесь сегодня, чтобы заняться воображаемыми олимпийскими играми», - объявил креативный директор бренда Франческо Риссо. Шорты с высокой талией, наподобие женских кюлот, мягкие, как детские пижамы, халаты с нежными узорами, вдохновленными работами американского художника Бетси Подлача, надетые с тапочками для душа. Все это выглядело так, как будто мужчины забыли переодеться, выйдя из раздевалки после тренажерного зала.

Фото: ЕРА

Больше фото смотрите в галерее Milan Menswear Spring 2019: