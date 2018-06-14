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Спорт-шик и 60-е. Michael Kors представил коллекцию Resort 2019

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Michael Kors Collection Resort 2019
Michael Kors

Michael Kors Collection Resort 2019

Michael Kors представил круизную коллекцию 2019 и напомнил о возвращении классического спорт-шика.

 

Майклу Корсу в этом году исполнилась 58 и в новой коллекции он решил поностальгировать о своем детстве. В 60-е, он проводил летние каникулы на берегах Атлантики, где на пляжах наблюдал за стильной мамой и другими отдыхающими женщинами.

 

 

Как отголоски из того времени: скульптурные платья из золотой парчи, кашемировый трикотаж и тропические принты, соломенные аксессуары и сандалии на пробковой подошве.

 

 

Но дизайнер, с присущей ему практичностью, не отрывается от реалий сегодняшнего дня: у коллекции Michael Kors Collection Resort 2019 подчеркнуто спортивный стиль, смело взаимодействующий с гламуром.

 

 

 

Больше фото смотрите в галерее Michael Kors Collection Resort 2019

 

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