Спорт-шик и 60-е. Michael Kors представил коллекцию Resort 2019

Michael Kors представил круизную коллекцию 2019 и напомнил о возвращении классического спорт-шика.

Майклу Корсу в этом году исполнилась 58 и в новой коллекции он решил поностальгировать о своем детстве. В 60-е, он проводил летние каникулы на берегах Атлантики, где на пляжах наблюдал за стильной мамой и другими отдыхающими женщинами.

Как отголоски из того времени: скульптурные платья из золотой парчи, кашемировый трикотаж и тропические принты, соломенные аксессуары и сандалии на пробковой подошве.

Но дизайнер, с присущей ему практичностью, не отрывается от реалий сегодняшнего дня: у коллекции Michael Kors Collection Resort 2019 подчеркнуто спортивный стиль, смело взаимодействующий с гламуром.

Больше фото смотрите в галерее Michael Kors Collection Resort 2019



