Самые стильные мужчины Недели моды в Париже

В Париже завершилась Неделя мужской моды. Мы собрали яркие street style образы, которые вдохновляют пересмотреть гардероб.
В этом году парижские подиумы были щедры на дебюты: свои первые коллекции показали Ким Джонс для Christian Dior Hommeи Вирджил Абло для Louis Vuitton, а Джон Гальяно для Maison Margiela и вовсе создал первую кутюрную коллекцию.
Фото: Robert Spangle
Кроме показа коллекций интересно было наблюдать и за гостями. В этом году парни в Париже делали ставки на комфорт и аксессуары.
Лондонский уличный фотограф Роберт Спангл работающий для издания GQ Magazine, запечатлел самое интересное, что происходило на улицах Парижа в рамках Недели моды.
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
Фото: Robert Spangle
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