На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Самые стильные мужчины Недели моды в Париже

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Street style парижской Недели моды
Фото: ROBERT SPANGLE

Street style парижской Недели моды

В Париже завершилась Неделя мужской моды. Мы собрали яркие street style образы, которые вдохновляют пересмотреть гардероб.

В этом году парижские подиумы были щедры на дебюты: свои первые коллекции показали Ким Джонс для Christian Dior Hommeи Вирджил Абло для Louis Vuitton, а Джон Гальяно для Maison Margiela и вовсе создал первую кутюрную коллекцию.

 

Фото: Robert Spangle 

Кроме показа коллекций интересно было наблюдать и за гостями. В этом году парни в Париже делали ставки на комфорт и аксессуары.

Лондонский уличный фотограф Роберт Спангл работающий для издания GQ Magazine, запечатлел самое интересное, что происходило на улицах Парижа в рамках Недели моды.

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Фото: Robert Spangle 

 

Читайте также: Все лучшее сразу. Street style Недели мужской моды в Лондоне

 

 

 

 

}

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове