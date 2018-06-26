Самые стильные мужчины Недели моды в Париже

В Париже завершилась Неделя мужской моды. Мы собрали яркие street style образы, которые вдохновляют пересмотреть гардероб.

В этом году парижские подиумы были щедры на дебюты: свои первые коллекции показали Ким Джонс для Christian Dior Hommeи Вирджил Абло для Louis Vuitton, а Джон Гальяно для Maison Margiela и вовсе создал первую кутюрную коллекцию.

Фото: Robert Spangle

Кроме показа коллекций интересно было наблюдать и за гостями. В этом году парни в Париже делали ставки на комфорт и аксессуары.

Лондонский уличный фотограф Роберт Спангл работающий для издания GQ Magazine, запечатлел самое интересное, что происходило на улицах Парижа в рамках Недели моды.

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

Фото: Robert Spangle

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