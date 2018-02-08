Рассмотри в деталях. 7 лучших показов на Ukrainian Fashion Week 2018

Подошла к концу Ukrainian Fashion Week 2018. На этой неделе в столичном Мыстецком арсенале более 50 украинских дизайнеров представили свое видение модного сезона осень-зима 2018/19.

Свои новые коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week 2018, главного модного события первой половины года, представили, как знаковые для украинской моды дизайнеры, так и более молодые бренды.

В завершающий день Украинской недели моды, НВ Style предлагает вспомнить лучшие показы на Ukrainian Fashion Week 2018 и вдохновиться яркими образами от ведущих украинских дизайнеров.

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Стиль своих коллекций Елена Бурба определяет, как «элегантная классика» в сочетании с современными модными тенденциями. Ее новая коллекция точно соответствует принципам бренда, продолжая тему утонченности и женственности.

На создание коллекции In Bloom дизайнеров Lake Studio Олесю Кононову и Анастасию Рябоконь вдохновили работы украинского художника Олега Грищенко. Флористическая тема, а также гармоничное сочетание женственного и маскулинного придают коллекции особый шарм.

Дизайнер остается верен философии своего бренда, в основе которой - интеллигентная провокация и неприкрытая сексуальность образов. В новой коллекции Frolov можно увидеть смелое сочетание материалов и фактур, а также традиционную для дизайнера «игру на грани дозволенного».

Новая коллекция ArtemKlimchuk включила в себя нейтральные оттенки бежевого, трендовый бургунди, а также вечную черно-белую классику. Коллекция получилась в меру сдержанной и романтичной, а также, несмотря на свою лаконичность, была наполнена особым очарованием.

Новые смелые творения дизайнера Жана Грицфельдта вдохновлены красотой льда, как символа нерушимости. Дизайнер использовал аллюзии на зимние виды спорта, такие как фигурное катание и хоккей, а также показал всю палитру красок северного сияния – от глубокого синего до воздушного небесно-голубого и охристого.

Новая коллекция Elena Burenina отразила в себе главные принципы бренда – инновационный дизайн, безупречный крой и уникальность каждой детали. Дизайнер традиционно интерпретирует идею концептуальной, эстетической и функциональной моды, представляя свое видение модного сезона осень-зима 2018/19.

Модные образы сезона осень-зима 2018/19 от bobkova получились строгими и минималистичными, с характерными для бренда бунтарскими вкраплениями.

Напомним, Ukrainian Fashion Week проводят дважды в году – в феврале и сентябре, перед неделями моды «большой четверки» в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Ранее НВ Style опубликовал фотоподборку лучших образов с показов на Ukrainian Fashion Week 2018.

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