Во Львове завершилось самое масштабное модное событие западной Украины - Lviv Fashion Week сезона SS 2019. Мероприятия Недели моды проходили на трех главных локациях и продемонстрировали коллекции около двух десятков дизайнеров и брендов.

Кроме украинских дизайнеров (бренды Olena Dats', Lesia Semi, J.Perekriostova, L.SOKOL, Chernikova, Oksana Mukha), свои осенне-летние коллекции на LvivFW показали также дизайнеры из Польши (Waleria Tokarzewska-Karaszewicz, Magda Kurnicka, Olesya Marchuk / Sonia Chruścińska), Германии (Olia Zadybchuk / Rockmadhen) и Британии (giebultowski). Свои дебютные коллекции показали молодые украинские дизайнеры Framiore, Havryliv, ULTRASOUND by Zherebetska & Kucher, Olia Zadybchuk.

Также в рамках Lviv Fashion Week в этом году свою специальную программу представляли украинские парфюмеры. Во Львове они показали три новых аромата, а также провели ряд тематических лекций.

НВ STYLE предлагает вспомнить пять лучших показов Lviv Fashion Week сезона SS 2019:

L.SOKOL

Бренд L.SOKOL, во главе которого стоит дизайнер Любава Сокол, привез во Львов коллекцию под сильным названием Human Genome, на создание которой ее вдохновило послание, которое несет в себе движение крови и энергия сердца. Как месседж, который передается от матери к ребенку и отображается в наследии вечности, которое каждый из нас получает, родившись. Для нарядов коллекции Human Genome дизайнер использовала три традиционных цвета – белый, черный и красный. Из тканей были использованы лен и джинс, крэш-шелк, метализированный коттон, тканизированная фольга. В коллекции, сочетающей в себе нежность и вызов, можно встретить невесомые платья в пол, кимоно-трансформеры, разнообразные комбинезоны.

Oksana Mukha by Kateryna Yalova

Известный далеко за пределами Украины бренд, созданный Оксаной Мухой и теперь переданный в креативные руки ее дочери, стал закрытием Lviv Fashion Week и представил две коллекции вечерних и свадебных платьев, дебют которых состоялся на Венской неделе моды. Традиционным вдохновителем дизайнера стала природа, которой бренд выражает свое почтение через символическую вышивку, цветы ручной работы, драпировки, аппликации и кружево. Цвета коллекции – алый и черный, лиловый и разные оттенки серого. Ярким завершальным аккордом показа бренда Oksana Mukha и всей Недели стал выход модели в свадебном платье, изготовление которого заняло 400 часов.

Olena Dats'

Атмосферный показ коллекции вечерних платьев дизайнера Олены Даць проходил не на главной локации Недели моды, а в ее галерее в центре Львова, что добавляло презентации еще большей эксклюзивности. Также в этот вечер были презентованы новый аромат украинского парфюмера CHORNOBRYVTSI by Olena Belova и пуховики бренда Moongoose, которые дополняли вечерние образы моделей. Презентация напоминала магический перформанс, еще более мистического настроения которому придавало выступление Уляны Горбачевской. Для создания своих женственных нарядов дизайнер ограничилась двумя трендовыми цветами будущего сезона – черный и серебро.

Lesia Semi

На создание весенне-летней коллекции дизайнера Лесю Семи вдохновил стиль послевоенной одежды, вынужденно сочетавшей в себе скромность и роскошь. Поэтому на подиуме можно было увидеть сочетание минимализма, простоты, лаконичности с шиком и сложными элементами нарядов. Все нюансы намекают на послевоенные времена: длина миди и макси, головные уборы, намек на приталенность, легкий оверсайз, силуэт new look. Цвета: синий, серый, коричневый, оттенки нюдового.

Chernikova

Популярный на западной Украине бренд дизайнера Любови Черниковой представил на Lviv Fashion Week нетрадиционную для себя коллекцию под названием Expectance. В ней известный мастер вышивки использовала изысканные ткани и фактуры и драгоценные материалы. В коллекцию входят вечерние и праздничные платья и блузы. Они пошиты из натурального шелка и атласа, и украшены авторской цветочно-геометрической вышивкой с использованием серебряной нити, а также японским кружевом, камнями Swarovski. Гамма всей коллекции - пастельные тона.

Львовская неделя моды (Lviv Fashion Week) проводится во Львове с 2008 года дважды в год - весной и осенью. Сегодня это одно из самых масштабных модных событий не только западной Украины, но и всей Восточной Европы, каждый сезон принимает более 12 000 посетителей и международных гостей. Кроме основной платформы - Международного аэропорта Львов им. Данила Галицкого, - события Lviv Fashion Week происходят на различных локациях города.

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