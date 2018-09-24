Моника Беллуччи, Карла Бруни, Изабелла Росселини и другие звезды. Как прошел грандиозный показ Dolce&Gabbana в Милане

В последний день Недели моды в Милане прошел невероятный показ известного бренда Dolce&Gabbana. Итальянский дизайнерский дуэт представил публике коллекцию сезона весна-лето 2019.

Один из самых впечатляющих показов в рамках недели высокой моды запомнился не только яркими красочными образами, но и звездным составом моделей, которые в эти образы перевоплощались.

Так, на подиум шоу Dolce&Gabbana вышли 53-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, 45-летняя чешская топ-модель Ева Герцигова, 53-летняя певица и модель, экс первая леди Франции Карла Бруни, племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер, 66-летняя актриса и кинорежиссер Изабелла Росселини, 49-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен, популярная модель plus-size Эшли Грэхем, 70-летняя мама миллиардера Илона Маска – Мэй Маск и многие другие.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 23 Вер 2018 р. о 7:34 PDT

Открывала показ кинодива Моника Беллуччи. Актриса продемонстрировала зрителям элегантное обтягивающее платье в крупный горох с открытыми плечами. Локоны Моники были собраны назад, а макияж был естественным.

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В целом, в колекции Dolce&Gabbana весна-лето 2019 преобладают цветочные мотивы, вышивка, кружево и другие нестандартные решения. При разработке образов Доменико Дольче и Стефано Габбана ничем не ограничивали свою фантазию: здесь можно увидеть и золотые короны, и массивные серьги, и тяжелые колье, вплетенные в прическу букеты, сумки-чемоданы, сумки в форме барочного шкафчика или корзинки с цветами, изобилие расцветок и силуэтов.

На шоу Dolce&Gabbana в Милане было показано более 150 весенне-летних нарядов. И пусть сейчас за окном дождливая осень, стоит просто посмотреть новую коллекцию итальянского бренда и вдохновиться на свежие и смелые идеи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Carla Bruni (@carlabruniofficial) 23 Вер 2018 р. о 7:22 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniela Carano (@daniela.carano) 23 Вер 2018 р. о 1:33 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anne-Catherine Nanopoulos (@acnano) 23 Вер 2018 р. о 11:40 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Helena (@helenachristensen) 23 Вер 2018 р. о 10:15 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer) 23 Вер 2018 р. о 7:52 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Вер 2018 р. о 7:51 PDT

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MAMEY el nuevo Negro (@mameyelnuevonegro) 23 Вер 2018 р. о 1:58 PDT

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