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Модный марафон. Лучшие street style образы на Неделе моды в Нью-Йорке

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Украинская топ-модель Алла Костромичева на Неделе моды в Нью-Йорке
© Tyler Joe

Украинская топ-модель Алла Костромичева на Неделе моды в Нью-Йорке

Нью-Йоркская неделя моды в самом разгаре. Этот праздник красоты и стиля стартовал в прошлый четверг, 8 февраля, и продлится до пятницы, 16 февраля. 

Неделя высокой моды в Нью-Йорке 2018 – одно из главных событий fashion-индустрии. Именно с Нью-Йорка начинается модный марафон, на котором собираются мировые дизайнеры, светские львицы, блогеры, журналисты и все, кого интересуют тренды будущего сезона. По окончанию показов в городе Большого яблока модная эстафета переходит в Лондон, Милан и Париж.

На текущей Нью-Йоркской неделе моды дизайнеры представляют коллекции сезона осень-зима 2018-2019. Однако Неделя моды – это не только шоу на подиуме, это еще и стильные гости показов, которые в перерывах между мероприятиями красуются на улицах города и задают тренды street style.

Предлагаем взглянуть на самые оригинальные и яркие street style образы на Неделе моды в Нью-Йорке. Возможно, выбор одежды, силуэтов, материалов и расцветок вдохновит вас на обновление гардероба.

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