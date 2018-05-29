Мексиканская кровь. Как прошел показ круизной коллекции Dior

В больших конюшнях замка Шантийи Мария Грация Кьюри показала новую круизную коллекцию Christian Dior, в которой продолжила исследовать тему женской силы и феминизма.

Новыми героинями коллекции стали мексиканские наездницы, которых называют ескарамуза. Они известны тем, что наравне с мужчинами участвовали в родео, где выполняли сложные трюки на лошадях.

Группа из 8 эскарамуз, прибыла из Мексики и в нарядах Dior открывала и закрывала показ. Во время показа пустился проливной дождь, что добавило реалистичности происходящему.

В многогранной и завершенной коллекции отлично сосуществуют юбки макси и ультракороткие шорты. Маскулинные образы – белая сорочка с узким черным галстуком – уступали место женственным нарядам.

Мария Грация Кьюри воспроизвела образы наездниц, добавив им современности и сохранив традиционные коды Дома Dior: широкополые шляпы, сумку-седло, жакет «Бар» в современной интерпретации.

Фото: Dior

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