День вышиванки. 10 лучших украинских брендов национальной одежды

Вышиванки – это не только роскошный национальный наряд, но и musthave уже нескольких сезонов подряд. Национальные традиции трансформируются в современные тренды, превращаясь в модный хит.

Если вы еще не преобрели стильную вышиванкку НВ STYLE предлагает ознакомится с украинскими брендами, которые создают настоящие произведения искусства.

ETNODIM

Адрес: г.Киев, ул. Верхний Вал 58/28

Цены: 820 - 3980 грн

ETNODIM предлагает современную коллекцию вышитых рубашек и платьев, сохранили традиции прошлых поколений и стали мировым трендом. Этно-мотив, льняная ткань, новые оригинальные формы, связь прошлого и настоящего - это все гармонично сочетается в линии одежды украинского бренда.

© ETNODIM

FOBERINI

Адрес: г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 30

Цены: 2750 - 24400 грн

Foberini возрождает в современном дизайне и качественном крое старинную вышивку, которая имеет древнеславянское происхождение и несет в сакральную символику. В ассортименте представлены мужские и женские рубашки, а также платья, полюбившиеся знаменитостям.

© FOBERINI

SamaFaina

Адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 72

Молодой украинский бренд создает эксклюзивные вышивки премиум качества в старинных украинских традициях. В работе используются итальянские и немецкие материалы. Модели собираются вручную и могут быть сделаны на заказ клиента.

© SamaFaina

2KOLYORY

Адрес: г. Киев, Васильковская 30

Цены: 600 - 5700 грн

В своих коллекциях дизайнеры воссоздали множество орнаментов из известного сборника Украинский орнамент: вышивка, ткани, писанки, писательницы и этнографа – Елены Пчилки. В ассортименте - мужские рубашки, женские вышиванки и платья, комплекты для пар.

© 2KOLYORY

Ryabokon factory

Адрес: г. Киев, ул. Бассейная 8

Цена: 900 - 4000 грн

Украинский бренд предлагает современные и стильные вышиванки на каждый день, следуя последним модным тенденциям в разработке вышитых изделий и индивидуальных заказов.

© Ryabokon factory

Отаман

Адрес: г. Киев, ул. Михайловская, 21а

Цены: 2000-5000 грн

Дизайнеры бренда создавали одежду в сотрудничестве с историками, культурологами и знатоками Казачества. Помимо вышиванки здесь можно приобрести другие элементы национального костюма и аксессуары, созданные практически в единственном экземпляре.

© Отаман

PLAHTA

Адрес: г. Киев, ул. Большая Васильковская ТЦ Метроград

Цены: 4400 - 14000 грн

Магазин-ателье современных вышиванок воплощает модные тренды в украинском костюме. Здесь представлены мужские и женские рубашки, а также детские наряды с классическими и авторскими узорами.

© PLAHTA

Вільні люди

Цены: 1400 - 2800 грн

Мастерская предлагает мужские и женские вышиванки из натурального льна всевозможных цветов. В узорах дизайнеры возрождают старинные традиции и дополняют их модными веяниями и оригинальным кроем.

© Вільні Люди

ФАЙНА ВИШИВАНКА

Красивые вышиванки ручной работы созданы по аутентичным традициям на современный лад. Дизайнеры предлагают яркие натуральные ткани и роскошную вышивку с цветочным и геометрическим орнаментом. По желанию, здесь создают рубашки и платья на заказ.

© ФАЙНА ВЫШИВАНКА

ПТАХА

Контакты: г. Тернополь, ул. Микулинецкая 3а

Цены: 1800 - 4800 грн

Молодой украинский бренд уверенно завоевывает популярность среди модниц. Здесь можно выбрать как готовые рубашки и платья, так и пошить на заказ по собственному дизайну.

© ПТАХА

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