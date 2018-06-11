Делаем ставки. Семь самых желанных сумок аукциона Christie's

В Лондоне до 19 июня проходит аукцион Christie’s и ценители драгоценностей и эксклюзивных вещей, среди которых представлены уникальные сумки, могут приобрести свою guilty pleasures.

Как сообщает Luxurylaunches, на аукционе сумок от Christie's, будет представлена дорогостоящая Himalaya Niloticus Crocodile Birkin от Hermès и примерно 220 дизайнов от таких брендов, как Chanel и Louis Vuitton, до Hermès Birkins.

Chanel Data Center Robot bag

Стоимость: 8,034 – 10,712 $

Сумка-робот 2017 года – полностью отличается от привычных стеганых кросс-боди с цепочкой. По общему признанию, это не очень практично и не особенно универсально, но это необычный аксессуар известного бренда. Можно рекомендовать коллекционерам Chanel.

Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin

Стоимость: 133,900 – 200,850 $

Эта модель под названием Himalaya Niloticus была выпущена в 2008 году. Созданная из крокодиловой кожи, сумка украшена замком из 18-каратного золота, инкрустированным бриллиантами. На эту сумку ожидаются самые активные ставки.

Hermès Cocoan Porosus Crocodile Sapphire Birkin

Стоимость: 80,340 – 107,120 $

Сумка из крокодиловой кожи Birkin, обработанная по технологии «алмазного напыления» (кожа покрыта бриллиантовой пудрой, придающей специфическое сияние). Эта темная и глянцевая классика в экзотической коже понравится поклонникам сумки, которые любят знаковые аксессуары.

Hermès Ardennes Leather NASA Retourné Kelly

Стоимость: 26,780 – 40,170 $

Белая Kelly с искусственными потертостями имеет художественную ценность. Невозможно пропустить логотип NASA, сделанный художником Томом Саксом, чья подпись также находится на обратной стороне сумки. Всем прогрессивным девушкам посвящается.

Chanel Perfume Bottle Clutch

Стоимость: 2,678 – 4,017 $

Впервые сумка была представлена на показе круизной коллекции Chanel 2014 года. После чего, Perfume Bottle Bag – творение повторяющее форму знаменитых духов, стало настоящим must have всех модниц.

Дорожный чемодан Louis Vuitton Damier Canvas Watch & Jewelry

Стоимость: 40,170 – 53,560 $

Этот чемодан включает съемный чехол Damier для ювелирных изделий, двадцать четыре съемных держателя для часов, пятнадцать ящиков для часов, ювелирных изделий и запонок. Дорожные чемоданы – это то, что Louis Vuitton делает лучше всего.

Hermès Vert Foncé Porosus Crocodile Diamond Birkin

Стоимость: 80,340 – 107,120 $



Великолепная зеленая Birkin из натуральной кожи крокодила, обработанная по технологии «алмазного напыления» - объект желания многих женщин. Мы надеемся, что тот, кто решит купить эту красоту, сделает хорошее капиталовложение – эта сумка заслуживает того, чтобы ее демонстрировали!

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