Брюки палаццо и пудровые платья. Giorgio Armani представил коллекцию Resort 2019

Джорджио Армани представил новую коллекцию Giorgio Armani Resort 2019

Джорджио Армани признан одним из первых, кто понял потребность женщин в универсальной одежде и создал женский брючный костюм. Свою карьеру дизайнер начал еще в 1975 году, с тех пор стиль Армани оставался удивительно последовательным на протяжении многих лет. Коллекция Resort 19 – это еще одна интерпретация стиля дизайнера.

Тонкая цветовая палитра пудровых, розовых и серых оттенков. Струящиеся силуэты, подчеркивающие хрупкость форм. Брючные костюмы выполнены в почти эфирной легкости, но при этом имеют прагматичный характер и удобны в повседневной жизни.

Фирменный блейзер Armani был преобразован в шелковую блузу с длинными рукавами, коорая отлично сочетается с шикарным черным бархатным брюками палаццо.

Соотношение легкости и комфортных пропорций воплотилось не только в костюмах, но и в платьях, которые будут уместны как на круизном лайнере, так и на городской вечеринке.

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