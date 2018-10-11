В Киеве состоится третья Fashion & Business конференция от украинского Vogue

24 октября 2018 года пройдет третья Fashion & Business конференция Vogue UA. Эксперты из четырех модных столиц мира расскажут об изменениях потребительских вкусов в модной индустрии, инвестициях в fashion-стартапы и раскроют секреты успеха Gucci, Dior и Tommy Hilfiger.

«Мода – это сплетение искусства и бизнеса. Чтобы развиваться в fashion-бизнесе, недостаточно одного только чутья: нужно делиться опытом и учиться на ошибках коллег. В этом смысле Vogue UA Conference – правильная отправная точка. Это встречи, возможности и информация», – говорит дизайнер Лилия Литковская.

Конференция Vogue UA 2018

В этом году Fashion & Business конференция Vogue UA проходит в рамках празднования пятилетия журнала Vogue в Украине и отличается масштабом. На мероприятии выступят восемь спикеров из Лондона, Нью-Йорка, Милана и Тель-Авива, среди которых:

● Акаш Мехта – руководитель digital-направления Dior Paris, амбассадор глобального движения PETA и инстаграм-знаменитость. Инициатор успешной онлайн-кампании #DiorLoveChain, Акаш расскажет о маркетинге инфлюенсеров и продвижении в digital.

● Данило Вентури – директор Международного института модного дизайна и бизнеса Polimoda, специалист по fashion-дизайну и стратегическому брендингу, автор книг Luxury Hackers и Momenting the Memento. На примере Gucci и других успешных марок раскроет значение понятия «брендинг подсознания».

● Лирон Слонимски-Шеми – основательница Aware Solutions, успешного стартапа на границе моды и технологий. Работала над запуском капсульной коллекции Tommy Hilfiger Tommy Jeans XPLORE, построенной по принципу интернет-вещей.

● Эдди Малон – соучредитель и президент компании Launchmetrics, которая обслуживает 85% показов Недель моды во всем мире. Компания насчитывает около 200 сотрудников в 10 офисах по всему миру, среди клиентов – Gucci, Alexander Wang, Zuhair Murad, Marc Jacobs, L'Oréal, Topshop и Adidas.

● Джефф Стюарт – основатель компании LenddoEFL, первого в мире сервиса оценивания кредитного рейтинга на основе социальной активности пользователя. Успешный предприниматель, инвестор New York Angels и ведущий авторитет в области инноваций FinTech на развивающихся рынках.

Нина Левчук

Модератор конференции – руководитель Google Marketing Solutions в странах Центральной и Восточной Европы Нина Левчук, основательница предпринимательской программы Women’s Empowerment Program и первой в Украине Google Digital Academy для женщин.

На Vogue UA Conference: Fashion & Business также представят международные программы обучения и расскажут о возможностях получения финансирования. Для молодых дизайнеров действуют специальные условия участия. Завершится мероприятие шампанским и громкой вечеринкой в стиле Vogue.

Билеты на Vogue UA Conference доступны на сайте. Полная программа и список спикеров будут представлены в ближайшее время. Следите за обновлениями на странице мероприятия в Фейсбуке.