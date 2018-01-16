Украинец попал в список самых перспективных моделей мира по версии New York Times

19-летний киевлянин Игорь Любченко попал в список из восьми самых перспективных манекенщиков мира по версии издания New York Times.
Авторитетный журнал New York Times составил список молодых и перспективных моделей-мужчин, за которыми стоит следить в этом сезоне. Среди восьми моделей редакция отметила и украинца Игоря Любченко, который сейчас работает с польским модельным агентством AS Management.
Дебют Любченко в качестве манекенщика состоялся на показе Prada Menswear весна-лето 2018. После чего парень участвовал в показах Versace, Balenciaga, Valentino, Acne Studios, снимался для брендов Calvin Klein и Reserved.
Кроме Игоря, в список самых перспективных попали модели из США, Польши, Великобритании, России, Китая, Нидерландов и Бельгии.
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