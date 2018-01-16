На главную НВ STYLE

Украинец попал в список самых перспективных моделей мира по версии New York Times

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский манекенщик Игорь Любченко
© lubaigor/Instagram

Украинский манекенщик Игорь Любченко

19-летний киевлянин Игорь Любченко попал в список из восьми самых перспективных манекенщиков мира по версии издания New York Times.

Авторитетный журнал New York Times составил список молодых и перспективных моделей-мужчин, за которыми стоит следить в этом сезоне. Среди восьми моделей редакция отметила и украинца Игоря Любченко, который сейчас работает с польским модельным агентством AS Management.

 

Дебют Любченко в качестве манекенщика состоялся на показе Prada Menswear весна-лето 2018. После чего парень участвовал в показах Versace, Balenciaga, Valentino, Acne Studios, снимался для брендов Calvin Klein и Reserved. 

Кроме Игоря, в список самых перспективных попали модели из США, Польши, Великобритании, России, Китая, Нидерландов и Бельгии.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове