Звездный пример. Брюки, которые должны быть в твоем гардеробе

Оригинальные силуэты и разнообразие фактур заставят даже самых скептически настроенных модниц пополнить гардероб парой новых брюк.

Сегодня модные женские брюки - это откровенная эклектика, объединяющая в себе кричащую оригинальность, минимализм и одновременно лаконичную элегантность. Кроме того, в моде тренды из прошлого, которые, казалось бы, уже никогда не вернутся на главные подиумы планеты.

НВ Style предлагает вдохновиться стилем звездных модниц и узнать, какие женские брюки являются абсолютным трендом 2018 года.

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Брюки в клетку с завышенной талией

Кто носит: Зендая, Дженнифер Лопес

Брюки с завышенной талией сегодня очень актуальны, а в стильном миксе с крупной клеткой – абсолютно безупречны. По мнению ведущих стилистов, брюки в клетку с завышенной талией будут оставаться среди топ-трендов не только весь остаток зимы, но и в грядущем весеннем сезоне.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Дек 14, 2017 в 7:16 PST

Публикация от Zendaya (@zendaya) Окт 26, 2017 в 3:54 PDT

Брюки Wide Leg

Кто носит: Блейк Лайвли, Николь Ричи

Wide Leg - это очень свободные Trouser или Loose-клеш, сильно расклешенные брюки, которые начинают расширяться от бедра. Эта модель появилась совсем недавно, но уже успела завоевать сердца миллионов fashionistas во всем мире.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) Янв 11, 2018 в 7:40 PST

Публикация от Nicole Richie (@nicolerichie) Янв 12, 2018 в 9:09 PST

Кожаные брюки

Кто носит: Роузи Хантингтон-Уайтли, Оливия Калпо, Эшли Грэхем

В 2018 году кожаные брюки, которые ранее прочно ассоциировались с агрессивной сексуальностью и дерзким «глэм-роком», станут неотъемлемой частью casual элегантности. Стилисты убеждены, что кожаные брюки – абсолютный must-have года, который должен быть в гардеробе каждой модницы.

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Янв 17, 2018 в 7:03 PST

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) Дек 12, 2017 в 1:46 PST

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 8, 2018 в 9:59 PST

Темный деним в стиле «индастриал»

Кто носит: Рианна, Белла Хадид, Кайя Гербер

Среди самых необычных трендов года – темные oversize-джинсы с грубыми карманами в стиле «индастриал». Несмотря на их «бунтарский» вид, они абсолютно неприхотливы. Их можно сочетать, как с футболками и свитшотами, так и с более элегантными кроп-топами и даже рубашками.

Публикация от ???? (@bellahadid) Дек 28, 2017 в 4:33 PST

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 9, 2017 в 5:25 PST

Публикация от I.AM.GIA (@i.am.gia.thelabel) Ноя 27, 2017 в 5:44 PST

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