Звездный пример. Брюки, которые должны быть в твоем гардеробе

Оригинальные силуэты и разнообразие фактур заставят даже самых скептически настроенных модниц пополнить гардероб парой новых брюк.
Сегодня модные женские брюки - это откровенная эклектика, объединяющая в себе кричащую оригинальность, минимализм и одновременно лаконичную элегантность. Кроме того, в моде тренды из прошлого, которые, казалось бы, уже никогда не вернутся на главные подиумы планеты.
НВ Style предлагает вдохновиться стилем звездных модниц и узнать, какие женские брюки являются абсолютным трендом 2018 года.
Смотрите также
Брюки в клетку с завышенной талией
Кто носит: Зендая, Дженнифер Лопес
Брюки с завышенной талией сегодня очень актуальны, а в стильном миксе с крупной клеткой – абсолютно безупречны. По мнению ведущих стилистов, брюки в клетку с завышенной талией будут оставаться среди топ-трендов не только весь остаток зимы, но и в грядущем весеннем сезоне.
Брюки Wide Leg
Кто носит: Блейк Лайвли, Николь Ричи
Wide Leg - это очень свободные Trouser или Loose-клеш, сильно расклешенные брюки, которые начинают расширяться от бедра. Эта модель появилась совсем недавно, но уже успела завоевать сердца миллионов fashionistas во всем мире.
Кожаные брюки
Кто носит: Роузи Хантингтон-Уайтли, Оливия Калпо, Эшли Грэхем
В 2018 году кожаные брюки, которые ранее прочно ассоциировались с агрессивной сексуальностью и дерзким «глэм-роком», станут неотъемлемой частью casual элегантности. Стилисты убеждены, что кожаные брюки – абсолютный must-have года, который должен быть в гардеробе каждой модницы.
Темный деним в стиле «индастриал»
Кто носит: Рианна, Белла Хадид, Кайя Гербер
Среди самых необычных трендов года – темные oversize-джинсы с грубыми карманами в стиле «индастриал». Несмотря на их «бунтарский» вид, они абсолютно неприхотливы. Их можно сочетать, как с футболками и свитшотами, так и с более элегантными кроп-топами и даже рубашками.
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования