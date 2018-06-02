Выбираем шляпу. Какие головные уборы в моде летом 2018

Началось лето, значит пора задуматься о стильных и практичных аксессуарах на жаркий сезон.

Одним из таких аксессуаров является головной убор на лето. Панамка или шляпа не просто подчеркивают модный летний образ, но и защищают тело от палящих солнечных лучей и перегрева.

Если вы планируете отпуск на пляже с белоснежным песком или просто прогулки по городским паркам и скверам, без головного убора вам не обойтись. Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar проанализировали модные тенденции 2018 года и представили подборку из 14 стильных шляп, панамок и кепок, которые будут в моде летом 2018.

Соломенная шляпа-козырек с широкими полями

© www.revolve.com

Стильная полосатая кепка

© www.revolve.com

Широкая шляпа с рваными краями

© www.revolve.com

Белая шляпа с джинсовой лентой

© net-a-porter.com

Легкий соломенный козырек

© www.storets.com

Классическая соломенная шляпа

© www.revolve.com

Панамка в стиле 90-х

© topshop.com

Шляпа с широкой лентой

© net-a-porter.com

Трендовый виниловый козырек

© barneys.com

Шляпа с деталью в горошек

© www.farfetch.com

Элегатная шляпа в полоску в духе Парижа

© www.revolve.com

Шляпа с логотипами

© shop.harpersbazaar.com

Шляпа розового цвета

© shop.harpersbazaar.com

Полосатая панамка

© shop.harpersbazaar.com

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