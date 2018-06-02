Выбираем шляпу. Какие головные уборы в моде летом 2018

Началось лето, значит пора задуматься о стильных и практичных аксессуарах на жаркий сезон.
Одним из таких аксессуаров является головной убор на лето. Панамка или шляпа не просто подчеркивают модный летний образ, но и защищают тело от палящих солнечных лучей и перегрева.
Если вы планируете отпуск на пляже с белоснежным песком или просто прогулки по городским паркам и скверам, без головного убора вам не обойтись. Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar проанализировали модные тенденции 2018 года и представили подборку из 14 стильных шляп, панамок и кепок, которые будут в моде летом 2018.
Соломенная шляпа-козырек с широкими полями
Стильная полосатая кепка
Широкая шляпа с рваными краями
Белая шляпа с джинсовой лентой
Легкий соломенный козырек
Классическая соломенная шляпа
Панамка в стиле 90-х
Шляпа с широкой лентой
Трендовый виниловый козырек
Шляпа с деталью в горошек
Элегатная шляпа в полоску в духе Парижа
Шляпа с логотипами
Шляпа розового цвета
Полосатая панамка
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