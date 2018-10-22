Все связано. Семь объемных свитеров на осень

Тренд на объемный свитер продолжает покорять сердца девушек. Главное, чтобы было тепло и красиво. Предлагаем несколько актуальных моделей свитеров, которые можно найти в украинских магазинах.
Если вы еще не нашли свой идеальный свитер, сейчас самое время. Лучший вариант — объемный свободный свитер, который можно носить со струящимися юбками и укороченными джинсами. Чтобы создать эффект многослойности можно надевать свитер на водолазку или рубашку.
Zara
Самый актуальный тренд этой осени – дополнять свитер кожаным поясом от брюк, этот прием подчеркнет талию и придаст хрупкость образу. Важный момент — мы же помним об осознанном потреблении, поэтому следует обратить внимание на состав вещи, чтобы свитер не отправился в мусорную корзину через месяц. Состав в идеале должен быть натуральным или с минимальными примесями синтетики для эластичности.
H&M
16ARLINGTON
Acne studios
COS
Unravel Project
Top Shop
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Журнал Новое Время №38
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