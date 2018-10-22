Все связано. Семь объемных свитеров на осень

Тренд на объемный свитер продолжает покорять сердца девушек. Главное, чтобы было тепло и красиво. Предлагаем несколько актуальных моделей свитеров, которые можно найти в украинских магазинах.

Если вы еще не нашли свой идеальный свитер, сейчас самое время. Лучший вариант — объемный свободный свитер, который можно носить со струящимися юбками и укороченными джинсами. Чтобы создать эффект многослойности можно надевать свитер на водолазку или рубашку.

Zara

Самый актуальный тренд этой осени – дополнять свитер кожаным поясом от брюк, этот прием подчеркнет талию и придаст хрупкость образу. Важный момент — мы же помним об осознанном потреблении, поэтому следует обратить внимание на состав вещи, чтобы свитер не отправился в мусорную корзину через месяц. Состав в идеале должен быть натуральным или с минимальными примесями синтетики для эластичности.

H&M

16ARLINGTON

Acne studios

COS

Unravel Project

Top Shop

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