Все на пляж. Пять трендовых купальников лета 2018

Пляжный сезон 2018 официально стартовал! Это значит, что пора обновить свою коллекцию купальников и пополнить ее актуальными моделями этого лета.
Модные эксперты заявляют, что этим летом в тренде простота и лаконичность – откажитесь от рюшей, пайеток и прочего лишнего декора в пользу классического ретро, простых принтов и неброского спорта.
В честь первого дня лета НВ Style рассказывает о том, какие купальники в тренде этим летом.
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Голый купальник
Один из самых горячих и дерзких трендов лета 2018 – маленькое бикини в оттенке nude, который практически не заметен на теле. Его уже успели примерить главные трендсеттеры планеты – от Беллы Хадид до Эмили Ратаковски.
Ретро в лучших традициях
В этом году ретро – абсолютный тренд в пляжной моде. При этом, модные эксперты рекомендуют отдавать предпочтение классическому ретро «из прошлого», в лучших его традициях. Модель ретро-купальника не имеет значения – это может быть купальник в горошек, бикини с высокой талией, монокини в полоску или даже танкини.
Однотонный купальник
При выборе модного купальника лета 2018 руководствуйтесь правилом «чем проще – тем лучше». Многие знаменитости, включая Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу, в этом году отказались от гламурных и сексуальных бикини в ярких летних оттенках в пользу купальников в спокойных или классических тонах – таких, как светлый беж, классический темно-синий, черный, белый, красный и нежно-розовый.
Сдельный купальник с поясом
Сдельные купальники остаются на пике популярности, однако если прошлым летом в моде были модели с яркими дерзкими принтами или сверхоткровенными вырезами, то в этом сезоне модные эксперты рекомендуют «не показывать все, что скрыто», а ограничиться простотой с минимальными акцентами. Сдельный купальник с поясом – идеальный вариант для тех, кто любит комфорт и не хочет им жертвовать ради красоты, но при этом хочет оставаться в тренде. Enjoy!
Вязаный купальник
Еще одним абсолютным трендом этого лета стал вязаный купальник. Своей популярности эта модель купальника обязана звездным модницам, которые носили вязаные купальники еще прошлым летом. Впрочем, в этом году он не потерял своей актуальности и стал абсолютным must-have сезона!
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