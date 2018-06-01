Все на пляж. Пять трендовых купальников лета 2018

Пляжный сезон 2018 официально стартовал! Это значит, что пора обновить свою коллекцию купальников и пополнить ее актуальными моделями этого лета.

Модные эксперты заявляют, что этим летом в тренде простота и лаконичность – откажитесь от рюшей, пайеток и прочего лишнего декора в пользу классического ретро, простых принтов и неброского спорта.

В честь первого дня лета НВ Style рассказывает о том, какие купальники в тренде этим летом.

Голый купальник

Один из самых горячих и дерзких трендов лета 2018 – маленькое бикини в оттенке nude, который практически не заметен на теле. Его уже успели примерить главные трендсеттеры планеты – от Беллы Хадид до Эмили Ратаковски.

Публикация от @siempregolden 29 Апр 2018 в 9:28 PDT

Публикация от @clueless.souls 15 Май 2018 в 3:50 PDT

Публикация от LIVI Resortwear (@liviresortwear) 17 Май 2018 в 7:32 PDT

Публикация от Mahina bikinis (@mahina.bikinis) 22 Май 2018 в 2:47 PDT

Публикация от Emma Swimwear (@emmaswimwear) 31 Май 2018 в 3:11 PDT

Ретро в лучших традициях

В этом году ретро – абсолютный тренд в пляжной моде. При этом, модные эксперты рекомендуют отдавать предпочтение классическому ретро «из прошлого», в лучших его традициях. Модель ретро-купальника не имеет значения – это может быть купальник в горошек, бикини с высокой талией, монокини в полоску или даже танкини.

Публикация от Maxi Marie Peters (@maxi.mari) 6 Май 2018 в 6:50 PDT

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 14 Май 2018 в 12:13 PDT

Публикация от Babba C Rivera (@babba.c) 11 Мар 2018 в 2:16 PDT

Публикация от Christine Wood (@christinewoodonlinepr) 30 Май 2018 в 7:36 PDT

Публикация от Kendall Chase (@chasingkendall) 29 Май 2018 в 5:33 PDT

Публикация от scenery (@sceneryscloset) 20 Май 2018 в 3:21 PDT

Публикация от Evangeline (@missevangeline.x) 16 Май 2018 в 10:13 PDT

Однотонный купальник

При выборе модного купальника лета 2018 руководствуйтесь правилом «чем проще – тем лучше». Многие знаменитости, включая Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу, в этом году отказались от гламурных и сексуальных бикини в ярких летних оттенках в пользу купальников в спокойных или классических тонах – таких, как светлый беж, классический темно-синий, черный, белый, красный и нежно-розовый.

Публикация от Babba C Rivera (@babba.c) 9 Мар 2018 в 12:57 PST

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 13 Апр 2018 в 1:22 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Апр 2018 в 4:11 PDT

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 26 Мар 2018 в 1:48 PDT

Сдельный купальник с поясом

Сдельные купальники остаются на пике популярности, однако если прошлым летом в моде были модели с яркими дерзкими принтами или сверхоткровенными вырезами, то в этом сезоне модные эксперты рекомендуют «не показывать все, что скрыто», а ограничиться простотой с минимальными акцентами. Сдельный купальник с поясом – идеальный вариант для тех, кто любит комфорт и не хочет им жертвовать ради красоты, но при этом хочет оставаться в тренде. Enjoy!

Публикация от Caroline Vreeland (@carolinevreeland) 29 Дек 2017 в 12:41 PST

Публикация от Ženy.cz (@zeny.cz) 17 Янв 2018 в 8:47 PST

Публикация от Tea's Shops. (@teasfashion) 22 Май 2018 в 11:19 PDT

Публикация от Hunza G (@hunza.g) 9 Апр 2018 в 10:47 PDT

Публикация от MOUILLÉ SWIM (@mouilleswimwear) 27 Ноя 2016 в 1:08 PST

Публикация от @katcollings 21 Дек 2017 в 3:05 PST

Вязаный купальник

Еще одним абсолютным трендом этого лета стал вязаный купальник. Своей популярности эта модель купальника обязана звездным модницам, которые носили вязаные купальники еще прошлым летом. Впрочем, в этом году он не потерял своей актуальности и стал абсолютным must-have сезона!

Публикация от B E T T I N A L O O N E Y (@bettinalooney) 3 Янв 2018 в 12:33 PST

Публикация от A G G E L I K I F O U L I (@aggeliki_fouli) 26 Май 2018 в 2:39 PDT

Публикация от LILIJEY (@lilijey___) 27 Мар 2018 в 12:58 PDT

Публикация от LILIJEY (@lilijey___) 14 Мар 2018 в 1:23 PDT

Публикация от @mbswim_ 9 Мар 2018 в 10:58 PST

Публикация от (@nataliya.krychok) 10 Фев 2018 в 7:16 PST

Публикация от LILIJEY (@lilijey___) 7 Мар 2018 в 12:56 PST

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