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Все на море! Pinterest назвал самые популярные модели купальников лета 2018

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Pinterest показал, какие купальники чаще всего ищут пользователи сети
© Unsplash

Pinterest показал, какие купальники чаще всего ищут пользователи сети

Pinterest назвал самые популярные модели купальников лета 2018, опубликовав фотоподборку купальных костюмов, которые наиболее часто ищут пользователи сервиса.

По данным популярного фотохостинга, в этом году самыми популярными являются сдельные купальники – с принтами, рюшами, завязками и другим декором. В список вошло всего несколько раздельных моделей купальников - исключительно в ретро-стиле с завышенной талией.

Этим летом также особо популярны купальники с открытыми плечами. Согласно поисковым запросам Pinterest, эта модель купальника запрашивается наиболее часто.

В свою очередь, маленькие бикини и откровенные купальные костюмы с вырезами можно отнести к категории анти-трендов этого сезона. По данным Pinterest, такие модели купальников пользователи из разных стран мира запрашивают реже всего.

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