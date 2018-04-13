Влюбись в них немедленно. Пять главных обувных трендов сезона весна-лето 2018

Стильная обувь – завершающий штрих яркого образа, которому можно и нужно уделять особое внимание.

НВ Style знакомит с самыми яркими обувными трендами сезона весна-лето 2018 – от нереальных каблуков до минималистичного низкого хода.

Мюли

У тех, кто не успел оценить мюли прошлым летом, появился шанс сделать это в текущем сезоне, ведь фешн-эксперты оставили эту практичную модель обуви в списке главных трендов 2018 года. От прошлогоднего тренда модные сегодня мюли отличает лишь высота каблука – если в прошлом году сверхпопулярности достигли мюли на толстом устойчивом каблуке, то весной и летом 2018 года в тренде мюли на невысоком каблуке или на плоской подошве.

© THE VIVA LUXURY; shopbop.com

Пластик-фантастик

В этом году PVC в особом почете – одежду и обувь из пластика можно увидеть на мировых подиумах и в гардеробах главных трендсеттеров планеты. По мнению стилистов, пара прозрачных босоножек может стать изюминкой, как casual-образа с оверсайз-денимом в главной роли, так и изящного вечернего look-а в дуэте с маленьким черным платьем.

© Collage Vintage; shopbop.com

Kitten Heels

Обувь с абсолютно нетипичным для высокой моды милым названием «каблучки котенка» стала неотъемлемой частью стильного образа современной городской модницы, которая сегодня ценит комфорт превыше всего. И именно мода на комфортные вещи в гардеробе превратила туфли с невысоким каблуком-рюмочкой, которые раньше ассоциировались с «нафталиновым» ретро, в один из самых горячих трендов весны и лета 2018.

© The Style Stalker; shopbop.com

Ugly-сникерсы

Спортивная обувь грубых форм неожиданно ворвалась в мир высокой моды и, похоже, не планирует его покидать – как минимум, до осени. «Уродливые» сникерсы получили широкое признание в модных кругах после того, как Дом моды Balenciaga представил кроссовки, не попадающие под привычные для мира рамки casual обуви - с контрастной белой подошвой, грубыми формами и абсолютно внеземным дизайном, они положили начало очень мощному тренду, который называют главным хитом весны и лета 2018.

© Instagram @ threadsstyling; shopbop.com

Фэнтезийный каблук

Еще один яркий обувной тренд – фэнтезийные каблуки, дизайн которых привлечет внимание даже самых больших фешн-скептиков, но в то же время не повлияет на легкость походки. Стилисты отмечают, что в тренде исключительно толстый и устойчивый «фэнтезийный» каблук, украшенный вышивкой, принтом или любым другим экстремальным декором. К тому же, учитывая популярную в наши дни лаконичность в отношении верхней одежды и других предметов гардероба, такая пара туфель сделает образ достойным первых полос street style-хроник.

© Footwearnews.com; LYST

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