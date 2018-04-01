Ультрамодно и мегакрасиво. Пять трендовых вещей, без которых не обойтись этой весной

С приходом весны в гардеробы модниц возвращаются романтичные платья, бесконечно актуальный деним и дерзкие аксессуары.

Стилисты рекомендуют дополнять весенний гардероб особенно значимыми в этом сезоне трендами «с сильным характером», способными превратить любую модницу в звезду street style.

НВ Style решил разобраться, без каких трендов весны 2018 точно не обойтись в этом сезоне.

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Джинсовая куртка oversize & double denim

В этом сезоне ставку на деним делают, как модные блогеры, так и авторитетные кутюрье. Особенно актуальны миксы double denim – сочетание верха и низа из джинса. При этом, допустимо сочетание разных оттенков и плотности денима.

Этой весной также не обойтись без главного хита уличной моды – джинсовой куртки oversize. Ее носят все – от супермоделей до светских львиц.

© Instagram/ gigihadidstreetstyles; net-a-porter

Бра с принтом, вышивкой или логотипом

«Все напоказ» - таков посыл подиумных коллекций ведущих брендов планеты. Именно поэтому следует позаботиться о стильном белье, которое захочется показать под прозрачной блузой или кроп-топом с глубоким декольте. Особенно актуальны бра с вышивкой, яркими принтами или логотипами.

© Instagram/ kyliejennerstreetstyles; net-a-porter; urbanoutfitters

Платье в стиле кантри с цветочным принтом

Флористические принты – особый весенний тренд, который из года в год возвращается в гардеробы главных модниц планеты вне зависимости от того, в каком направлении движется haute couture. А в дуэте с воздушным платьем в стиле кантри цветочные мотивы смотрятся особенно красиво.

В этом сезоне платье в стиле кантри с романтичными цветами – абсолютный must-have, который станет главным украшением весеннего гардероба.

© Instagram/margotrobbiestyle; net-a-porter

Зауженные очки

Этой весной в моду возвращаются «незваные гости» из прошлого - футуристические зауженные очки. Мировая мода определенно ностальгирует по 90-м, предлагая дополнять современный образ неожиданными деталями, и зауженные очки - один из ярких примеров того, как гармонично эти вещи могут вписываться в наш сегодняшний гардероб.

© Instagram/bellastreetstylee; net-a-porter

Прозрачная сумка из пластика

В индустрии моды прочно закрепилась тенденция заменять натуральные материалы синтетическими, в результате чего пластик в этом сезоне можно увидеть везде. И даже в коллекциях таких легенд мира моды, как Chanel и Balmain.

Особо актуальны этой весной сумки из пластика – от миниатюрных клатчей до вместительных шоперов. Их можно увидеть даже в коллекциях птиц высокого полета, как Chanel и Celine.

© Instagram/hollywoodsstarss; farfetch; ssense

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