Удаленная работа, кофе, татуировки и пицца. Определены самые крутые вещи и занятия в 2018 году

В ходе нового исследования, проведенного британским брендом Yoomoo, определились самые крутые вещи, события и активности 2018 года.
Изучив популярность определенных вещей среди 2 тысяч респондентов, принявших участие в опросе, был составлен рейтинг 30 ключевых трендов в еде, гаджетах, событиях, занятиях и других отраслях жизни человека в нынешнем году, пишет The Independent.
Рейтинг возглавили многоразовые кофейные чашки. По мнению авторов исследования, возрастающая популярность многоразовых чашек для кофе связана с мировой борьбой с пластиковым загрязнением планеты. В частности, в нынешнем году люди стали еще более осведомлены и обеспокоены проблемами загрязнения планеты, что в результате привело к формированию эко-трендов, направленных на улучшение мировой экологии.
Среди фуд-трендов, вошедших в рейтинг, авокадо, признанный главным суперфудом года, а также «домашняя» еда – пища, приготовленная с нуля из необработанных сезонных местных продуктов. Впрочем, в списке представлен и фаст-фуд – пицца заняла в рейтинге самых крутых вещей 2018 года последнюю, 30 позицию.
Полный рейтинг 30 самых крутых вещей 2018 года выглядит следующим образом:
- Многоразовые чашки для кофе
- Отдых в необычных местах в глуши
- Спортзал
- Сбалансированная диета
- Проводить время дома, а не в шумных местах
- Удаленная работа из дома
- Проигрыватели пластинок
- Фитнес трекеры
- Кофе
- Приготовление пищи «с нуля» в домашних условиях
- Отказ от алкоголя
- Йога, пилатес и система, сочетающая танцевальные и силовые упражнения Barrecore
- Крафтовое пиво
- Званый ужин
- Езда на велосипеде
- Джин
- Фильтрованная вода
- Татуировки
- Борода
- Выпечка
- Авокадо
- Замороженный йогурт
- Смартфоны на Android
- Интервальный тренинг HIIT
- Ностальгия, вещи «из прошлого»
- Помощь семье
- Благотворительные магазины
- 80-е
- Пицца
Смотрите также
- Корейская еда и полезные коктейли. Главные фуд-тренды лета
- Деним - наше все. Джинсовые тренды 2018 в женской моде
- Тренды в мерчандайзинге: что пробуем в 2018 году, – мнение
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования