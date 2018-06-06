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Удаленная работа, кофе, татуировки и пицца. Определены самые крутые вещи и занятия в 2018 году

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Исследование пролило свет на тренды в еде, событиях, занятиях и других отраслях жизни человека в 2018 году
© Unsplash

Исследование пролило свет на тренды в еде, событиях, занятиях и других отраслях жизни человека в 2018 году

В ходе нового исследования, проведенного британским брендом Yoomoo, определились самые крутые вещи, события и активности 2018 года.

Изучив популярность определенных вещей среди 2 тысяч респондентов, принявших участие в опросе, был составлен рейтинг 30 ключевых трендов в еде, гаджетах, событиях, занятиях и других отраслях жизни человека в нынешнем году, пишет The Independent.

Рейтинг возглавили многоразовые кофейные чашки. По мнению авторов исследования, возрастающая популярность многоразовых чашек для кофе связана с мировой борьбой с пластиковым загрязнением планеты. В частности, в нынешнем году люди стали еще более осведомлены и обеспокоены проблемами загрязнения планеты, что в результате привело к формированию эко-трендов, направленных на улучшение мировой экологии.

Среди фуд-трендов, вошедших в рейтинг, авокадо, признанный главным суперфудом года, а также «домашняя» еда – пища, приготовленная с нуля из необработанных сезонных местных продуктов. Впрочем, в списке представлен и фаст-фуд – пицца заняла в рейтинге самых крутых вещей 2018 года последнюю, 30 позицию.

Полный рейтинг 30 самых крутых вещей 2018 года выглядит следующим образом:

  1. Многоразовые чашки для кофе
  2. Отдых в необычных местах в глуши
  3. Спортзал
  4. Сбалансированная диета
  5. Проводить время дома, а не в шумных местах
  6. Удаленная работа из дома
  7. Проигрыватели пластинок
  8. Фитнес трекеры
  9. Кофе
  10. Приготовление пищи «с нуля» в домашних условиях
  11. Отказ от алкоголя
  12. Йога, пилатес и система, сочетающая танцевальные и силовые упражнения Barrecore
  13. Крафтовое пиво
  14. Званый ужин
  15. Instagram      
  16. Езда на велосипеде
  17. Джин
  18. Фильтрованная вода
  19. Татуировки
  20. Борода
  21. Выпечка
  22. Авокадо
  23. Замороженный йогурт
  24. Смартфоны на Android
  25. Интервальный тренинг HIIT 
  26. Ностальгия, вещи «из прошлого»
  27. Помощь семье
  28. Благотворительные магазины
  29. 80-е
  30. Пицца

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