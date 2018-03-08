Такое впечатление, что я снимаюсь в Красотке. Звезда Ла-Ла Ленд Эмма Стоун рассказала, каково это - быть лицом Louis Vuitton

Голливудская актриса Эмма Стоун снялась в новой фотосессии для W Magazine, в интервью которому рассказала о сотрудничестве с французским модным домом Louis Vuitton.

Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда, возглавившая рейтинг Forbes в 2017 году с годовым доходом в размере 26 млн долларов, снялась в модной съемке вместе с художественным директором женских коллекций Louis Vuitton, французским дизайнером Николя Гескьером.

На страницах свежего номера W Magazine появились кадры с оскароносной звездой Ла-Ла Ленда, позирующей в стильных образах из весенней коллекции бренда, заключившей в себе ключевые тренды текущего сезона – от шелковых oversize блуз с массивными рукавами до лакированных удлиненных жилеток.

В совместном интервью с Гескьером актриса сообщила, что на подписание контракта с Louis Vuitton ушло больше года. Сам модельер отметил, что хотел сделать Эмму лицом бренда еще в 2013 году, однако реализовать сотрудничество удалось только сейчас.

«Первое имя, которое я произнес, когда начал работать в команде Louis Vuitton было имя Эммы. Но понадобилось много времени, чтобы начать вести диалог. В Эмме мне всегда нравился баланс. В ней есть женственность, граничащая с мальчишеской стороной. Это суперкруто. Это вдохновляет», - заявил он.

В свою очередь, Стоун рассказала, каково это – быть девушкой Louis Vuitton. В интервью она отметила, что главным преимуществом сотрудничества с брендом считает регулярное посещение Парижа – города, который покорил ее еще в детстве, когда она впервые посетила французскую столицу вместе со своей мамой. Именно в Париже будут проходить съемки рекламных кампаний и ключевые презентации бренда.

«Я помню, как меня поразил Париж. «Мы в Пааааааариже!», - восхищалась я. Ну, на этот раз мы остановились в Ritz и у меня такое впечатление, будто мы снимаем Красотку!», - говорит Стоун.

Актриса также добавила, что в рамках сотрудничества с Louis Vuitton оставила за собой право носить одежду других брендов, а также привлекла к работе в творческой команде своего стилиста Петру Фленнери.

«Теперь мы одна большая команда – я, Петра и Николя. Мы обсуждаем, например, как лучше выглядеть в новом сезоне, на чем сделать акцент. Мне нравится, что у нас есть план и мы можем создавать историю с таким талантливым человеком, как Николя. Это отличная возможность творчески развиваться и получать новый опыт», - подытожила звезда.

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