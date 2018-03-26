Свежие тренды для бизнесвумен и офисных работниц. Ева Мендес показала яркие весенние образы в рекламе модного бренда

Американская актриса Ева Мендес показала тренды весны в новой рекламной фотосессии для бренда New York and Company. Это пятая коллаборация американского бренда и 44-летней актрисы.

В рамках сотрудничества Мендес представила яркие весенние образы, которые создала для активных женщин. По задумке кинозвезды, каждый из look-ов станет удачным дополнением весеннего гардероба бизнесвумен и офисных работниц, которым этой весной Мендес рекомендует выглядеть ярко.

«Эта коллекция была вдохновлена моим личным стилем. Каждый из этих образов есть в моем гардеробе. Я уделяла особое внимание качеству этой одежды – от молний до материалов, из которых она пошита, ведь я твердо уверена в том, что гардероб современной женщины должен быть не только красивым, но и максимально комфортным и качественным», - говорит она.

Стоимость нарядов из весенней коллекции актрисы варьируется от 70 до 150 долларов, а средняя стоимость платья составляет 90 долларов.

Отметим, после рождения дочерей от американского актера Райана Гослинга, Мендес редко появляется на публике и не снимается в кино. Актриса в своих интервью признавалась, что предпочитает вести размеренный спокойный образ жизни вдали от голливудской суеты и пока не планирует возвращаться в кино.

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