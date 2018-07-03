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Странная мода. В сети набирают популярность перевернутые шорты

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Перевернутые шорты
© CIE Denim

Перевернутые шорты

Американский бренд CIE Denim выпустил оригинальные перевернутые женские шорты. 

В новой модели бренда Nancy карманы и пояс с петлями для ремня расположены внизу на штанинах, а манжеты, наоборот, – на талии. Смотрится немного непривычно, но достаточно стильно, ведь шорты уже нашли немало своих поклонников, пишет Metro.

Любители модных экспериментов массово публикуют свои снимки в перевернутых шортах в Instagram. Стоимость таких шорт составляет 385 долларов.

Помимо шорт, CIE Denim также представили три модели перевернутых джинсов. Все они свободного кроя, две модели – с посадкой на бедрах и одна – с высокой талией. За штаны модницам придется заплатить 500 долларов.

© CIE Denim

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