Странная мода. В сети набирают популярность перевернутые шорты

Американский бренд CIE Denim выпустил оригинальные перевернутые женские шорты.
В новой модели бренда Nancy карманы и пояс с петлями для ремня расположены внизу на штанинах, а манжеты, наоборот, – на талии. Смотрится немного непривычно, но достаточно стильно, ведь шорты уже нашли немало своих поклонников, пишет Metro.
Любители модных экспериментов массово публикуют свои снимки в перевернутых шортах в Instagram. Стоимость таких шорт составляет 385 долларов.
Помимо шорт, CIE Denim также представили три модели перевернутых джинсов. Все они свободного кроя, две модели – с посадкой на бедрах и одна – с высокой талией. За штаны модницам придется заплатить 500 долларов.
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