Совсем ручные: 10 знаковых сумок этой осени

Представляем вашему вниманию самые актуальные сумки этого сезона, представленные в HELEN MARLEN. Свежее прочтение классики, очарование ретро и конструктивные игры дизайнерских фантазий – знакомьтесь, наслаждайтесь, приручайте!

Классический шик

Красная кожаная сумка Salvatore Ferragamo с изящной золотистой защелкой – яркий образец классического шика по-итальянски. Такие жесткие, формованные модели сочных оттенков алого – ведущий тренд осеннего сезона.

Игра контрастов

Натуральная черная кожа и бамбук, массивная металлическая защелка и двухцветная текстильная съемная ручка – дерзкий вариант сумочной классики от Gucci выглядит свежо и нескучно.

Хищники, ваш выход!

Графичные очертания, трехцветная тисненная кожа, лаконичный замок-защелка – эта ручная «хищница» от датского бренда Ganni будет верно хранить и оберегать все ваши секреты и без единого слова подчеркивать ваш безупречный стиль.

Сама сдержанность

Элегантный дуэт белого и темно-синего, натуральная кожа, два удобных отделения, четыре кармана, съемная ручка – сдержанная классика от Burberry во всей ее красе.

Круглое совершенство

Модный привет от весенних тенденций – круглые сумочки ярких расцветок. Похоже, дизайнеры Nico Giani облюбовали не только одну из самых трендовых форм, но и выбрали для своего «сумчатого» произведения ведущий цвет сезона под названием valiant poppy – «доблестный мак». Серебристая застежка-кнопка придает пикантности этой модели из натуральной кожи.

Торжество клетки

Шотландка, виши, гленчек, пепита, бербери… В этом сезоне актуальны практически все виды клетки. Скажите свое клетчатое «нет» осенней хандре вместе с нетривиальной текстильной сумкой-шоппер от итальянского бренда N°21. Авторский почерк дизайнера Алессандро Дель Аква вам в помощь!

Четкое пояснение

Кожаная сумка на пояс от Avec La Troupe с оригинальной серебристой фурнитурой – великолепное дополнение к модному осеннему образу. Чувствуйте себя по-настоящему комфортно и стильно.

В чем сила?

Великая сила обольщения кроется в нежности и обаянии. И кожаный рюкзак с текстильной отделкой от бренда Le Silla тому пример. А что вы будете носить в нем этой осенью, решать только вам.

Очарование ретро

Коричневая замшевая сумка от итальянского бренда Marsèll – трогательная ретроцитата, напоминающая о том, что мода на новом витке не только смотрит вперед, но и обожает оглядываться назад. Прикасаться к прошлому так же приятно, как прикасаться к замше.

Ничего лишнего

На пике популярности лаконичные и удобные сумки-кисеты. Универсальный вариант на тему – кожаная сумка от Mansur Gavriel. Отличное решение для тех, кто придерживается принципа «ничего лишнего», и знает, что martini olive («оливка для мартини») – один из самых модных цветов осеннего сезона.