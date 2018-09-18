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Совсем ручные: 10 знаковых сумок этой осени

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Сумки этого сезона, представленные в HELEN MARLEN

Сумки этого сезона, представленные в HELEN MARLEN

Представляем вашему вниманию самые актуальные сумки этого сезона, представленные в HELEN MARLEN. Свежее прочтение классики, очарование ретро и конструктивные игры дизайнерских фантазий – знакомьтесь, наслаждайтесь, приручайте!

Классический шик

 

Красная кожаная сумка Salvatore Ferragamo с изящной золотистой защелкой – яркий образец классического шика по-итальянски. Такие жесткие, формованные модели сочных оттенков алого – ведущий тренд осеннего сезона.

 

Игра контрастов

 

Натуральная черная кожа и бамбук, массивная металлическая защелка и двухцветная текстильная съемная ручка – дерзкий вариант сумочной классики от Gucci выглядит свежо и нескучно.

 

Хищники, ваш выход!

 

Графичные очертания, трехцветная тисненная кожа, лаконичный замок-защелка – эта ручная «хищница» от датского бренда Ganni будет верно хранить и оберегать все ваши секреты и без единого слова подчеркивать ваш безупречный стиль.

Сама сдержанность

 

Элегантный дуэт белого и темно-синего, натуральная кожа, два удобных отделения, четыре кармана, съемная ручка – сдержанная классика от Burberry во всей ее красе.

 

Круглое совершенство

 

Модный привет от весенних тенденций – круглые сумочки ярких расцветок. Похоже, дизайнеры Nico Giani облюбовали не только одну из самых трендовых форм, но и выбрали для своего «сумчатого» произведения ведущий цвет сезона под названием valiant poppy – «доблестный мак». Серебристая застежка-кнопка придает пикантности этой модели из натуральной кожи. 

 

Торжество клетки

 

Шотландка, виши, гленчек, пепита, бербери… В этом сезоне актуальны практически все виды клетки. Скажите свое клетчатое «нет» осенней хандре вместе с нетривиальной текстильной сумкой-шоппер от итальянского бренда N°21. Авторский почерк дизайнера Алессандро Дель Аква вам в помощь!  

  

 

Четкое пояснение

 

Кожаная сумка на пояс от Avec La Troupe с оригинальной серебристой фурнитурой – великолепное дополнение к модному осеннему образу. Чувствуйте себя по-настоящему комфортно и стильно.

 

В чем сила?

  

Великая сила обольщения кроется в нежности и обаянии. И кожаный рюкзак с текстильной отделкой от бренда Le Silla тому пример. А что вы будете носить в нем этой осенью, решать только вам.

 

Очарование ретро

 

Коричневая замшевая сумка от итальянского бренда Marsèll – трогательная ретроцитата, напоминающая о том, что мода на новом витке не только смотрит вперед, но и обожает оглядываться назад. Прикасаться к прошлому так же приятно, как прикасаться к замше. 

Ничего лишнего

 

На пике популярности лаконичные и удобные сумки-кисеты. Универсальный вариант на тему – кожаная сумка от Mansur Gavriel. Отличное решение для тех, кто придерживается принципа «ничего лишнего», и знает, что martini olive («оливка для мартини») – один из самых модных цветов осеннего сезона. 

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