Шкатулка принцессы. Любимые ювелирные украшения Меган Маркл

К стилю будущей принцессы, супруги принца Гарри, американки Меган Маркл приковано внимание всего мира.
Американская актриса умело сочетает классику с дерзким casual, следуя собственным правилам и дополняя королевский дресс-код современными трендами. При выборе ювелирных украшений Маркл следует тем же правилам и дополняет свои стильные образы изысканными украшениями, которые гармонично смотрятся, как в контексте строгой элегантности, так и в контексте яркой современной моды.
В ожидании главной свадьбы года, которая состоится 19 мая, НВ Style рассказывает о фаворитах из личной коллекции украшений Маркл.
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Кольца: стильный микс
Невеста принца Гарри является большой поклонницей изящных колец. При этом, в коллекции Маркл можно увидеть, как дорогостоящие кольца с бриллиантами, так и более бюджетные варианты из золота. Среди абсолютных фаворитов Маркл – кольца с нестандартными формами.
Так, одними из самых любимых украшений звезды являются изысканное золотое кольцо с бриллиантами канадского бренда Maison Birks, стоимостью около 5 тысяч долларов, а также кольцо нестандартной формы от американского бренда Zofia Day, стоимостью до 1 тыс долларов.
Есть в коллекции колец Маркл и абсолютно неожиданные экземпляры – такие, например, как кольцо британского бренда Missoma, стоимость которого не превышает и 100 долларов.
Серьги: джекеты и пусеты
Маркл отдает предпочтение серьгам-гвоздикам и часто выбирает украшения в современном стильном дизайне. Так, среди фаворитов избранницы принца Гарри - овальные пусеты из желтого золота с молочными опалами от Maison Birks, стоимость которых составляет около 1,2 тыс долларов, а также стильные бриллиантовые джекеты от того же бренда, которые обошлись будущей принцессе в кругленькую сумму – 7,2 тыс долларов.
Особое внимание Маркл уделяет «тройным» серьгам. Так, на будущей принцессе часто можно увидеть стильные тройные гвоздики от лос-анджелесского бренда Adina Reyter за 600 долларов и трендовые тройные серьги-звезды из желтого золота от Gabriela Artigas за 450 долларов.
Еще одна пара сережек-фаворитов Маркл – серьги-кольца из желтого золота с изящной черной полоской от бренда Isabel Marant. Они обошлись моднице в более скромную сумму – всего 90 долларов.
Подвески: чем тоньше – тем лучше
Меган редко можно увидеть с массивными ожерельями или привлекающими к себе внимание подвесками. Напротив, она предпочитает лаконичность и минимализм, руководствуясь правилом «чем тоньше – тем лучше».
Абсолютным фаворитом американской актрисы является персонализированное украшение от калифорнийского дизайнера Майи Бреннер – тонкая золотая цепочка со вставками-инициалами М и Н в честь их с Гарри отношений.
Маркл также является поклонницей скромных коротких цепочек из белого и желтого золота с лаконичными подвесками. Но все же их звезда носит гораздо реже, предпочитая не снимать персонализированное украшение с заглавной буквой имени своего жениха.
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