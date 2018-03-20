С большого экрана в гардероб. Пять культовых фешн-трендов, вдохновленных кино

Тесная связь кино и моды подарила миру множество удивительных трендов, некоторые из которых актуальны и сегодня.

НВ Style рассказывает о популярных в наши дни фешн-трендах, которые пришли в наш гардероб с больших экранов.

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1. Очки из Матрицы, 1999 год

Одним из главных трендов весны 2018 признаны суперузкие солнцезащитные очки, которые мы видели в 1999 году в культовой ленте Эндрю и Лоуренса Вачовски Матрица. Стилисты убеждены, что мода на вещи из 90-х достигла своего пика. Пока стилисты ностальгируют по оправе как у Нео, звездные модницы смело пробуют носить этот «кинотренд». Так, модель очков, получивших название Sci-Fi, уже была замечена на таких трендсеттерах, как Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Рианна.

2. Кожаная куртка из Бриолин, 1978 год

У кожаной куртки сегодня есть целая армия крутых фанатов – от рокеров до супермоделей. А вот в начале 50-х косуха считалась неизменным атрибутом негодяев и была почти запрещенным предметом гардероба. Благодаря выходу на экраны мюзикла Бриолин в 1978 году косуха получила «вторую жизнь», превратившись в символ сексуального раскрепощения и независимости. С тех пор кожаные куртки считаются «вневременным» трендом.

3. Шелковый платок из Завтрак у Тиффани, 1961 год

Невозможно представить гардероб современной fashionista без шелкового платка. Маленькая косынка, завязанная под подбородком в стиле Жаклин Кеннеди и героини Одри Хепберн из Завтрак у Тиффани давно перешла в разряд вечной классики, актуальной как в вечерней моде, так и в casual-гардеробе.

4. Анималистичные принты из Настоящей любви, 1993 год

«Звериные» принты вернулись в современный гардероб и, похоже, не намерены покидать его в ближайшем будущем. Анималистичные мотивы, которые стали визитной карточкой Алабамы Уитмен в криминальной драме режиссера Тони Скотта Настоящая любовь, сегодня можно увидеть на главных подиумах планеты и в инста-сториз самых популярных звезд современности.

5. Очки в форме сердца из Лолиты, 1962 год

Популярные в наши дни очки-сердечки начали набирать популярность еще в далеком 1962 году, когда дополнили провокационный образ Лолиты на постере культовой ленты Стэнли Кубрика, снятой по одноименному роману Владимира Набокова.

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