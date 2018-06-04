Пора раздеться. Три трендовых платья, которые захочется носить все лето

Сезон платьев официально стартовал! После весенней разминки пришло время, наконец, вовсю насладиться женственностью и кокетством всеми любимых «макси и мини».

Летом 2018 платья – абсолютный must have модного гардероба. По мнению модных экспертов, в тренде, как лаконичные белоснежные платья, так и макси платья в стиле хиппи в ярких оттенках.

Особо котируются платья из грубых тканей со стоячими воротниками, а также платья на запах, которые могут стать, как отличным вариантом для похода в офис в миксе с легкими слипонами или кедами, так и дополнением курортного образа в сочетании с шлепками.

Вдохновившись стилем главных звездных модниц планеты и рекомендациями ведущих модных критиков, НВ Style выделил три трендовых платья, которые захочется носить все лето.

Платье с цветочным принтом

Цветочный принт традиционно - один из ключевых в летнем сезоне. Особенно популярны флористичные мотивы в отношении платьев. Романтичные цветы в сочетании с кружевом, сатином или шелком – идеальное воплощение современной женственности, отмечают стилисты.

Публикация от Lauren A (@the.la.way) 3 Июн 2018 в 12:15 PDT

Публикация от Butik Lorenzo (@boutiquelorenzo) 4 Июн 2018 в 1:02 PDT

Публикация от FOZAKA (@rk.fozaka) 4 Июн 2018 в 11:52 PDT

Публикация от Janelle | NYC (@waityouneedthis) 26 Мар 2018 в 12:04 PDT

Публикация от Erika Boldrin (@erika_boldrin) 29 Апр 2018 в 8:23 PDT

Белое платье

Вневременная классика, платье белого цвета в сезоне лето 2018 в особом почете у мировых кутюрье. От объемного платья, длиной чуть выше колена до приталенного макси-платья с воротником на ретро-пуговицах – белоснежные наряды придутся по вкусу, как поклонницам сдержанной элегантности, так и фанам современной футуристики.

Публикация от Asiyami Gold (@asiyami_gold) 15 Апр 2018 в 10:36 PDT

Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????? (@vanessa_vanita) 4 Июн 2018 в 8:42 PDT

Публикация от @insta.wdp 4 Июн 2018 в 11:59 PDT

Платье в полоску

Полоска и морские мотивы, которые на первый взгляд выглядят банальными трендами из прошлого, в новой «апргрейд-версии» дизайнеров нашли новое дыхание. Облегающие полосатые секси-дрессы в черно-белой классике и ненавязчивые полоски в пастельных тонах в сочетании с рюшами и объемными силуэтами – идеальный выбор для модного летнего образа сезона лето 2018.

Публикация от Yatines (@yatines1) 3 Июн 2018 в 8:09 PDT

Публикация от copineshasselt (@copineshasselt) 4 Июн 2018 в 10:21 PDT

Публикация от Asiyami Gold (@asiyami_gold) 30 Окт 2017 в 11:59 PDT

Публикация от Janelle | NYC (@waityouneedthis) 11 Апр 2018 в 7:15 PDT

Публикация от Stila (@stilafashiondesign) 4 Июн 2018 в 3:50 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook