Пора раздеться. Три трендовых платья, которые захочется носить все лето

Сезон платьев официально стартовал! После весенней разминки пришло время, наконец, вовсю насладиться женственностью и кокетством всеми любимых «макси и мини».
Летом 2018 платья – абсолютный must have модного гардероба. По мнению модных экспертов, в тренде, как лаконичные белоснежные платья, так и макси платья в стиле хиппи в ярких оттенках.
Особо котируются платья из грубых тканей со стоячими воротниками, а также платья на запах, которые могут стать, как отличным вариантом для похода в офис в миксе с легкими слипонами или кедами, так и дополнением курортного образа в сочетании с шлепками.
Вдохновившись стилем главных звездных модниц планеты и рекомендациями ведущих модных критиков, НВ Style выделил три трендовых платья, которые захочется носить все лето.
- Смотрите также: Деним - наше все. Джинсовые тренды 2018 в женской моде
Платье с цветочным принтом
Цветочный принт традиционно - один из ключевых в летнем сезоне. Особенно популярны флористичные мотивы в отношении платьев. Романтичные цветы в сочетании с кружевом, сатином или шелком – идеальное воплощение современной женственности, отмечают стилисты.
Белое платье
Вневременная классика, платье белого цвета в сезоне лето 2018 в особом почете у мировых кутюрье. От объемного платья, длиной чуть выше колена до приталенного макси-платья с воротником на ретро-пуговицах – белоснежные наряды придутся по вкусу, как поклонницам сдержанной элегантности, так и фанам современной футуристики.
Платье в полоску
Полоска и морские мотивы, которые на первый взгляд выглядят банальными трендами из прошлого, в новой «апргрейд-версии» дизайнеров нашли новое дыхание. Облегающие полосатые секси-дрессы в черно-белой классике и ненавязчивые полоски в пастельных тонах в сочетании с рюшами и объемными силуэтами – идеальный выбор для модного летнего образа сезона лето 2018.
Смотрите также
- Все на пляж. Пять трендовых купальников лета 2018
- Сделай себе красиво. Пять любимых консилеров главных супермоделей мира
- Корейская еда и полезные коктейли. Главные фуд-тренды лета
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования