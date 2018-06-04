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Пора раздеться. Три трендовых платья, которые захочется носить все лето

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Пора раздеться. Три трендовых платья, которые захочется носить все лето
© Unsplash

Сезон платьев официально стартовал! После весенней разминки пришло время, наконец, вовсю насладиться женственностью и кокетством всеми любимых «макси и мини».

Летом 2018 платья – абсолютный must have модного гардероба. По мнению модных экспертов, в тренде, как лаконичные белоснежные платья, так и макси платья в стиле хиппи в ярких оттенках.

Особо котируются платья из грубых тканей со стоячими воротниками, а также платья на запах, которые могут стать, как отличным вариантом для похода в офис в миксе с легкими слипонами или кедами, так и дополнением курортного образа в сочетании с шлепками.

Вдохновившись стилем главных звездных модниц планеты и рекомендациями ведущих модных критиков, НВ Style выделил три трендовых платья, которые захочется носить все лето.

Платье с цветочным принтом

Цветочный принт традиционно - один из ключевых в летнем сезоне. Особенно популярны флористичные мотивы в отношении платьев. Романтичные цветы в сочетании с кружевом, сатином или шелком – идеальное воплощение современной женственности, отмечают стилисты.

Белое платье

Вневременная классика, платье белого цвета в сезоне лето 2018 в особом почете у мировых кутюрье. От объемного платья, длиной чуть выше колена до приталенного макси-платья с воротником на ретро-пуговицах – белоснежные наряды придутся по вкусу, как поклонницам сдержанной элегантности, так и фанам современной футуристики.

Публикация от @insta.wdp

Платье в полоску

Полоска и морские мотивы, которые на первый взгляд выглядят банальными трендами из прошлого, в новой «апргрейд-версии» дизайнеров нашли новое дыхание. Облегающие полосатые секси-дрессы в черно-белой классике и ненавязчивые полоски в пастельных тонах в сочетании с рюшами и объемными силуэтами – идеальный выбор для модного летнего образа сезона лето 2018.

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