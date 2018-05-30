Первое впечатление. Что надеть на собеседование, чтобы получить работу мечты

Эксперты убеждены – стильный и аккуратный наряд существенно повышает шансы соискательницы на получение желанной работы.

В мире моды всегда существовали определенные правила относительно офисного и делового стиля, однако в последние годы мировые дизайнеры и фешн-гуру рекомендуют не ограничиваться строгой классикой.

Звезды street style регулярно демонстрируют, каким должен быть современный деловой стиль. Вдохновившись креативностью главных звезд уличной моды, НВ Style называет три стильных наряда для собеседования.

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Белый костюм

Белый костюм – вневременная классика, которая должна быть в гардеробе деловой женщины. По мнению фешн-экспертов, классический белый брючный костюм не теряет своей актуальности и всегда выглядит элегантно. В сочетании с черным топом такой костюм будет смотреться строго, а в случае, если хочется подчеркнуть индивидуальность, его можно миксовать с топом с ярким принтом или блузой с дерзкими яркими узорами.

Брючный oversize-костюм с кроп-брюками

Для собеседования эксперты рекомендуют выбирать брючные костюмы, которые будут соответствовать вашему характеру. Поэтому если вы – поклонница oversize, не стоит искать брючный костюм с приталенным силуэтом, чтобы соответствовать правилам делового стиля. По мнению модных критиков, облегающие формы – в далеком прошлом, в то время как главным трендом является нисколько не банальность, а подчеркнутая индивидуальность. Костюм с кроп-брюками и пиджаком-oversize – отличный выбор для современной городской модницы.

Микс классики и дерзкого спорта

Мировые фешн-эксперты настаивают – не бойтесь миксовать стили. Сочетайте любимые объемные свитшоты с яркими принтами и классическими брюками и, наоборот, джинсы-бойфренды с классическими приталенными пиджаками. Подобный микс станет отличным вариантом для тех, кому нравятся модные эксперименты.

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