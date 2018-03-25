Пастельные тона и натуральные ткани. Трендовые платья весны 2018

Совсем скоро на улице наконец-то станет тепло, и женщины смогут достать из шкафов или приобрести в магазине стильное весеннее платье.

Какие платья будут в моде весной 2018 года? Фэшн-эксперты портала Pure Wow рассмотрели наряды, представленные дизайнерами на неделях моды, и выделили девять трендов сезона. Этой весной стоит обратить внимание на такие детали, как октрытые плечи, принт горошек, ремешки, свободный фасон, пастельные тона и так далее.

Девять трендовых платьев весны 2018:

Платье с открытым плечом

© Net-a-Porter

Платье в горошек

© Net-a-Porter

Платье с ремешком

© Net-a-Porter

Хлопковое платье свободного кроя

© Net-a-Porter

Платье-мини с длинными рукавами

© Net-a-Porter

Платье в крупную вертикальную полоску

© Net-a-Porter

Платье с вязаными элементами

© www.fwrd.com

Платье в пастельных тонах

© Net-a-Porter

Платье-халат длины миди

© Net-a-Porter

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