Пастельные тона и натуральные ткани. Трендовые платья весны 2018

Совсем скоро на улице наконец-то станет тепло, и женщины смогут достать из шкафов или приобрести в магазине стильное весеннее платье.
Какие платья будут в моде весной 2018 года? Фэшн-эксперты портала Pure Wow рассмотрели наряды, представленные дизайнерами на неделях моды, и выделили девять трендов сезона. Этой весной стоит обратить внимание на такие детали, как октрытые плечи, принт горошек, ремешки, свободный фасон, пастельные тона и так далее.
Девять трендовых платьев весны 2018:
Платье с открытым плечом
Платье в горошек
Платье с ремешком
Хлопковое платье свободного кроя
Платье-мини с длинными рукавами
Платье в крупную вертикальную полоску
Платье с вязаными элементами
Платье в пастельных тонах
Платье-халат длины миди
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