Шутовской красный и Манговое мохито. Pantone назвал трендовые оттенки сезона весна-лето 2019

Институт цвета Pantone назвал трендовые оттенки сезона весна-лето 2018.

В палитру вошли 12 трендовых оттенков и еще четыре нейтральных. Ожидается, что именно эти цвета будут чаще всего использованы дизайнерами в предстоящем сезоне весна/лето.

«Настроения весны/лета 2019 отражают наше желание видеть будущее в цветах, расширяющих наши возможности, придающих нам уверенности и душевных сил; цветах, поднимающих настроение; радостных оттенках, подходящих для игривого самовыражения и ведущих нас к неожиданным и творческим комбинациям», - отметили в Pantone.

Новые трендовые цвета сочетают «высокую моду и стиль улицы», выходят «за рамки сезонности как для мужской, так и для женской моды», «иллюстрируют наше стремление к аутентичности и нашу постоянную потребность в творчестве».

В частности, в палитру вошли цвета: Fiesta (Фиеста), Jester Red (Шутовской красный), Turmeric (Куркума), Pink Peacock (Розовый павлин), Pepper Stem (Стебель перца), Aspen Gold (Золотая осина), Toffee (Тоффи), Mango Mojito (Манговое мохито), Terrarium Moss (Мох в террариуме), Living Coral (Живой коралл), Princess Blue (Принцессин синий) и Sweet Lilac (Сладкая сирень).

Нейтральные оттенки: Soybean (Соевый боб), Eclipse (Затмение), Sweet Corn (Сладкая кукуруза) и Brown Granite (Коричневый гранит).

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