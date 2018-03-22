Обмани всех. Пять бюджетных вещей в гардеробе, которые выглядят дорого

Совсем не обязательно тратить сотни тысяч долларов на стильный гардероб, чтобы выглядеть дорого, утверждают стилисты.

Стать звездой стритстайла и Instagram-ленты при минимальном вложении средств помогут некоторые предметы гардероба, которые всегда выглядят актуально и станут удачным дополнением образа.

НВ Style называет пять бюджетных вещей в гардеробе, благодаря которым удастся создать модный look «на миллион».

Белая рубашка

Самый простой способ выглядеть дорого – носить чистую, свежую одежду, которая выглядит так, будто надета в первый раз. С этой задачей как нельзя лучше справится белоснежная рубашка, которая подчеркнет «чистоту» образа.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 7 Окт 2017 в 12:36 PDT

Обувь на каблуке

Фешн-индустрия диктует моду на комфорт, однако это не значит, что нужно навсегда отказаться от классических лодочек на невысоком каблуке. Обувь на каблуке – неотъемлемая часть элегантного образа, которая выглядит уместно, как на деловой встрече, так и в офисе. Именно поэтому всем желающим выглядеть «в стиле luxury» стилисты рекомендуют обзавестись парой туфель на каблуке, которые никогда не выходят из моды.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 28 Ноя 2017 в 9:47 PST

Одежда из качественной ткани

Чтобы выглядеть изысканно, стилисты рекомендуют инвестировать в одежду из качественных тканей, таких как шелк и хлопок, и навсегда забыть о полиэстере.

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 31 Янв 2017 в 5:34 PST

Часы

Стильные часы – главный аксессуар дорого образа. При этом, следует отдавать предпочтение моделям попроще, желательно без дешевых стразов, которые вряд ли сымитируют сияние настоящих бриллиантов.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 3 Дек 2017 в 9:01 PST

Тренч или пальто

Замените ваш любимый пуховик на тренч или пальто. Несмотря на то, что дутики сегодня обрели сверхпопулярность, этот предмет верхней одежды никогда не будет смотреться так выигрышно и дорого, как удлиненное тяжелое пальто или классический тренч.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 23 Фев 2018 в 11:36 PST

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