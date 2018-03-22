Обмани всех. Пять бюджетных вещей в гардеробе, которые выглядят дорого

Совсем не обязательно тратить сотни тысяч долларов на стильный гардероб, чтобы выглядеть дорого, утверждают стилисты.
Стать звездой стритстайла и Instagram-ленты при минимальном вложении средств помогут некоторые предметы гардероба, которые всегда выглядят актуально и станут удачным дополнением образа.
НВ Style называет пять бюджетных вещей в гардеробе, благодаря которым удастся создать модный look «на миллион».
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Белая рубашка
Самый простой способ выглядеть дорого – носить чистую, свежую одежду, которая выглядит так, будто надета в первый раз. С этой задачей как нельзя лучше справится белоснежная рубашка, которая подчеркнет «чистоту» образа.
Обувь на каблуке
Фешн-индустрия диктует моду на комфорт, однако это не значит, что нужно навсегда отказаться от классических лодочек на невысоком каблуке. Обувь на каблуке – неотъемлемая часть элегантного образа, которая выглядит уместно, как на деловой встрече, так и в офисе. Именно поэтому всем желающим выглядеть «в стиле luxury» стилисты рекомендуют обзавестись парой туфель на каблуке, которые никогда не выходят из моды.
Одежда из качественной ткани
Чтобы выглядеть изысканно, стилисты рекомендуют инвестировать в одежду из качественных тканей, таких как шелк и хлопок, и навсегда забыть о полиэстере.
Часы
Стильные часы – главный аксессуар дорого образа. При этом, следует отдавать предпочтение моделям попроще, желательно без дешевых стразов, которые вряд ли сымитируют сияние настоящих бриллиантов.
Тренч или пальто
Замените ваш любимый пуховик на тренч или пальто. Несмотря на то, что дутики сегодня обрели сверхпопулярность, этот предмет верхней одежды никогда не будет смотреться так выигрышно и дорого, как удлиненное тяжелое пальто или классический тренч.
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