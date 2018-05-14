Неподмоченная репутация. 9 плащей на дождливую погоду

Любовь к майским грозам, конечно же, хорошо, но чтобы достойно переживать непогоду, самое время прибрести модный и легкий тренчкот.

Тренч – это главная fashion-инвестиция, так как уже который год, да что там, десяток лет он не выходит из моды. Плащ актуален всегда. Единственное, что меняется – это манера его носить. Поэтому давайте посмотрим, что предлагают модные дизайнеры. Хорошо, что сейчас можно выбрать как классические варианты, так и совершенно дерзкие.

Burberry, Stella McCartney, Acne Studio

Немного теории, что же такое тренч? Тренчкот (англ. trench coat, или «траншейное пальто») — это привычный нам плащ с декоративными элементами: лацканами, манжетами, погонами, поясом, разрезами. Сегодня огромное разнообразие тренчкотов: из плащевой ткани, шелка, кожи и даже кружева. Можно легко подобрать на любую погоду и вкус.

Если вы привыкли к более классическим вещам, то выбирайте то, что больше похоже на канонический тренч, который был изобретен в самом начале ХХ века легендарным Томасом Берберри (Burberry). Сегодня легендарную модель дизайнеры апгрейдят в основном тем, что увеличивают объемы в линии плеч, талии и бедер.

Marni, Sportmax, Prada

Популярность тренчкота еще объясняется и тем, что он универсален его можно носить и на прогулке в парке, и на стильной вечеринке. В любой ситуации он будет выглядеть одинаково уместно. Выбирая, что надеть с плащом можно совершенно не напрягаться. Спортивные брюки, платья, джинсы – подойдет все.

Barbara BUI, Dior, Hermes

Также не бойтесь играть с цветом. Конечно, классический бежевый — это отличная инвестиция, но темно-зеленый, синий, горчичный или красный – тоже отличный вариант в этом сезоне. И пусть вам будет тепло!

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