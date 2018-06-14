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Не цветы и не дотсы. Модные эксперты назвали самый трендовый принт лета 2018

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Вишневый принт находится на пике популярности
© Instagram

Вишневый принт находится на пике популярности

Модные эксперты назвали самый трендовый принт лета 2018, который неожиданно опередил по популярности классические яркие летние дотсы и флористические орнаменты.

Мировые фешн-критики, а также ряд популярных брендов и Домов моды посвятили свои новые коллекции спелым вишням, которые украсили футболки, купальники, шорты и другие предметы летнего гардероба, пишет Elle.

Ретро-принт, который можно увидеть в коллекциях именитых модельеров 90-х годов, этим летом прочно закрепился в летних гардеробах звезд уличной моды, светских львиц, супермоделей и других трендсеттеров. Кроме того, трендовый принт стал настоящим хитом Instagram, где модницы из разных стран мира публикуют фото своих летних вишневых look-ов.

По данным издания, сверхпопулярность «вишневого принта» вдохновила дизайнеров украсить вишнями не только одежду, но и предметы декора, летней обуви и аксессуаров.

В частности, теперь вишневый принт можно увидеть на сумках, слипонах, кроссовках и украшениях – как бюджетных брендов, так и премиальных марок.

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