Не цветы и не дотсы. Модные эксперты назвали самый трендовый принт лета 2018

Модные эксперты назвали самый трендовый принт лета 2018, который неожиданно опередил по популярности классические яркие летние дотсы и флористические орнаменты.

Мировые фешн-критики, а также ряд популярных брендов и Домов моды посвятили свои новые коллекции спелым вишням, которые украсили футболки, купальники, шорты и другие предметы летнего гардероба, пишет Elle.

Публикация от HVN by Harley Viera-Newton (@hvn) 17 Мар 2018 в 11:48 PDT

Публикация от One Enchanted Evening (@oeevening) 6 Авг 2017 в 7:19 PDT

Публикация от Shop22 (@style_clean_clean) 7 Июн 2018 в 6:16 PDT

Публикация от Bergenna (@being_bergenna) 4 Июн 2018 в 1:52 PDT

Публикация от Trendy Brownies (@trendybrownies) 1 Июн 2018 в 10:53 PDT

Публикация от TheFashionInspo - Shop (@shoptfi) 1 Июн 2018 в 4:12 PDT

Ретро-принт, который можно увидеть в коллекциях именитых модельеров 90-х годов, этим летом прочно закрепился в летних гардеробах звезд уличной моды, светских львиц, супермоделей и других трендсеттеров. Кроме того, трендовый принт стал настоящим хитом Instagram, где модницы из разных стран мира публикуют фото своих летних вишневых look-ов.

По данным издания, сверхпопулярность «вишневого принта» вдохновила дизайнеров украсить вишнями не только одежду, но и предметы декора, летней обуви и аксессуаров.

В частности, теперь вишневый принт можно увидеть на сумках, слипонах, кроссовках и украшениях – как бюджетных брендов, так и премиальных марок.

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