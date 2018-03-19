Не надо стесняться. Пять способов носить нижнее белье как верхнее

В наше время эксперименты со стилем уже никого не удивляют. Супермодель Белла Хадид и другие мировые модницы все чаще надевают нижнее белье напоказ, и это выглядит роскошно и экстравагантно.

Фэшн-эксперты Harper's Bazaar утверждают что "верхнее белье" станет модным трендом весны и лета 2018 и представляют пять стильных способов, как использовать нижнее белье для придания вашему образу яркости и неожиданного акцента.

Боди под прозрачное платье

Однотонное обтягивающее боди под элегантным прозрачным платьем смотрится грациозно и сексуально. Такое сочетание позволяет раскрыть вашу женственность и продемонстрировать лучшие стороны фигуры.

Публикация от ✨N E E L E E B O U T I Q U E✨ (@neeleeboutique) 1 Янв 2018 в 2:07 PST

Корсет поверх рубашки

Сегодня, создавая стильный образ, модницы отдают предпочтение полной свободе и непринужденности. И в том, чтобы надеть корсет поверх блузки или широкой рубашки, нет ничего удивительного. Девушка в такой комбинации одежды выглядит как уверенная в себе, неординарная и творческая натура.

Публикация от Larisa Costea (@larisacostea) 3 Мар 2017 в 12:21 PST

Халат-кимоно как уличная накидка

То, что раньше мы носили исключительно дома, теперь модно носить в обычной жизни. В качестве накидки поверх джинсов и простых однотонных футболок сейчас модницы надевают легкие, шелковые халаты-кимоно, платья-сорочки и даже пижамы.

Публикация от Kimonos OhMagnolia - Home Made (@ohmagnoliakimonos) 18 Мар 2018 в 4:35 PDT

Бюстгальтер напоказ

То, что раньше было неприемлемо, сегодня становится необычным модным акцентом образа. Конечно, нижнее белье под прозрачной одеждой не стоит надевать на работу или важную деловую встречу, но такое сочетание будет смотреться выигрышно на вечеринке или прогулке с друзьями.

Публикация от Phoebelle (@phoebelle.official) 19 Мар 2018 в 3:33 PDT

Бра поверх одежды

Неожиданный, но набирающий обороты в популярности тренд, - носить бюстгальтер поверх футболок, блузок и свитеров. Нежные кружевные бюстгальтеры или более массивные топы-бюстье поверх одежды носят многие знаменитости, например, модель Кендалл Дженнер, гости недель высокой моды и другие девушки, которые следят за тенденциями.

Публикация от @fh.imagen 14 Апр 2017 в 6:53 PDT

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