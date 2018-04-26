На прогулку и в офис. Десять стильных комбинезонов для любого повода

Комбинезон – идеальная одежда для весенней погоды: когда утро еще немного прохладнее, и вы никак не можете подобрать свой наряд.
Комбинезон предлагает уже готовое стильное решение, и в этом сезоне находится среди самых актуальных маст-хэвов. При этом такая одежда актуальна не только для повседневной жизни, но и вполне вписывается в офисный дресс-код.
The Cut собрал самые яркие и стильные варианты комбинезона, которые можно надеть по любому поводу:
Классический черный комбинезон
Фото: H&M
Комбинезон в яркую полоску
Фото: Topshop
Минималистичный комбинезон
Фото: Maison Margiela
Ярко-алый комбинезон
Фото: COS
Романтичный комбинезон с оборками
Фото: Sanctuary
Комбинезон с цветочным принтом
Фото: Teatime
Комбинезон с поясом
Фото: Mango
Полосатый комбинезон на тонких бретелях
Фото: Velene
Комбинезон с V-образным вырезом
Фото: Nora
Кэжуал комбинезон
Фото: Mango
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