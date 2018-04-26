На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

На прогулку и в офис. Десять стильных комбинезонов для любого повода

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На прогулку и в офис. Десять стильных комбинезонов для любого повода
Коллаж НВ

Комбинезон – идеальная одежда для весенней погоды: когда утро еще немного прохладнее, и вы никак не можете подобрать свой наряд.

Комбинезон предлагает уже готовое стильное решение, и в этом сезоне находится среди самых актуальных маст-хэвов. При этом такая одежда актуальна не только для повседневной жизни, но и вполне вписывается в офисный дресс-код.

The Cut собрал самые яркие и стильные варианты комбинезона, которые можно надеть по любому поводу:

Классический черный комбинезон

 

Фото: H&M

Комбинезон в яркую полоску

 

Фото: Topshop

Минималистичный комбинезон

 

Фото: Maison Margiela

Ярко-алый комбинезон

 

Фото: COS

Романтичный комбинезон с оборками

 

Фото: Sanctuary

Комбинезон с цветочным принтом

 

Фото: Teatime

Комбинезон с поясом

 

Фото: Mango

Полосатый комбинезон на тонких бретелях

 

Фото: Velene

Комбинезон с V-образным вырезом

 

Фото: Nora

Кэжуал комбинезон

 

Фото: Mango

  

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове