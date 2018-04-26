На прогулку и в офис. Десять стильных комбинезонов для любого повода

Комбинезон – идеальная одежда для весенней погоды: когда утро еще немного прохладнее, и вы никак не можете подобрать свой наряд.

Комбинезон предлагает уже готовое стильное решение, и в этом сезоне находится среди самых актуальных маст-хэвов. При этом такая одежда актуальна не только для повседневной жизни, но и вполне вписывается в офисный дресс-код.

The Cut собрал самые яркие и стильные варианты комбинезона, которые можно надеть по любому поводу:

Классический черный комбинезон

Фото: H&M

Комбинезон в яркую полоску

Фото: Topshop

Минималистичный комбинезон

Фото: Maison Margiela

Ярко-алый комбинезон

Фото: COS

Романтичный комбинезон с оборками

Фото: Sanctuary

Комбинезон с цветочным принтом

Фото: Teatime

Комбинезон с поясом

Фото: Mango

Полосатый комбинезон на тонких бретелях

Фото: Velene

Комбинезон с V-образным вырезом

Фото: Nora

Кэжуал комбинезон

Фото: Mango

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