Купи это немедленно. Модные эксперты назвали одну из главных моделей обуви этого лета

Среди мировых модниц, знаменитостей и фешн-экспертов набирает популярность новый обувной тренд – белоснежные босоножки с тонкими ремешками.
Трендовая модель обуви пополнила летние коллекции как премиальных марок, таких как Prada и Saint Laurent, так и бюджетных брендов, включая Zara.
Главные фешн-блогеры Instagram, а также многие звездные модницы уже успели опробовать новый тренд. В частности, в сети появляется множество фото с разнообразными вариантами модных образов, удачно сочетающихся с трендовыми босоножками.
По мнению модных экспертов, особо популярными являются белые босоножки на невысоком устойчивом каблуке, которые подойдут для повседневной жизни и будут выглядеть стильно как в сочетании с джинсами-бойфрендами, так и с легким летним платьем.
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