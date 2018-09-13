Кружевной бралетт и трусики с высокой талией. Шесть трендов нижнего белья на осень 2018

Эксперты портала о моде и стиле Who What Wear рассказали, на какое нижнее белье стоит обратить внимание осенью 2018 года.

Многие женщины заботятся о своем внешнем виде, приходя в магазины и уделяя время верхней одежде, платьям, джемперам, блузам, юбкам, брюкам, обуви и так далее. Но не стоит забывать о красивом нижнем белье, ведь, надевая элегантный кружевной комплект, мы чувствуем себя по-настоящему женственно и гармонично.

Ниже представляем шесть главных осенних тенденций нижнего белья.

Кружевной бралетт

Кроме того, что такой бюстгальтер смотрится очень чувственно и красиво, ходить в бралетте невероятно комфортно. В нем нет косточек, лишних вставок и стягивающего пуш-апа. Кружевной бралетт можно надевать под белую блузку.

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Трусики с высокой талией

Этой осенью стоит пополнить гардероб удобными высокими трусиками. В них вам будет и комфортно, и тепло. Это могут быть трусы любого типа: хлопковые, кружевные, однотонные или с оригинальным принтом.

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Боди

Элегантные боди прекрасно смотрятся под прозрачными и легкими тканями. Этой осенью в моде боди любых тканей, как простые, так и с рюшами или другими интересными деталями. Боди также можно носить не только как нижнее белье, но и как самостоятельный элемент одежды, комбинируя, например, с джинами.

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Разноцветное кружево

Этой осенью в тренде кружевное нижнее белье, состоящее из ткани разного цвета. Перед и зад трусиков, а также разные части бюстгальтера в таком белье сшиты из кружева разных оттенков.

© Topshop

Трусики с высоким вырезом бедра

Простые или кружевные, однотонные или с рисунком, трусики в стиле 90-х смотрятся очень сексуально и зрительно удлиняют ноги.

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Будуарный сатин

Не забудьте этой осенью обзавестись шикарным комплектом нижнего белья, пенюаром или халатиком из приятного телу сатина, шелка или атласа. В таком белье женщина чувствует себя королевой.

© Carine Gilson

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