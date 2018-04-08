Круглая форма и цветные линзы. Какие солнцезащитные очки будут модными в 2018 году

В этом году в моде круглые очки и не только

С приближением теплых солнечных дней все больше людей задумываются о приобретении модных солнцезащитных очков. Этот стильный аксессуар не только убережет глаза от губительного воздействия ультрафиолета, но и поможет подчеркнуть ваш образ.

Фэнш-эксперты портала PureWow назвали шесть наиболее популярных и трендовых моделей солнцезащитных очков в 2018 году.

Спешим обрадовать вас, что в этом сезоне ассортимент солнцезащитных очков удивит модниц своим разнообразием: создать эффектный образ вы сможете с помощью модели с круглыми линзами, очков смелой спортивной формы и модели oversize кошачий глаз.

Модные солнцезащитные очки 2018 года: шесть трендов

Очки круглой формы

Добро пожаловать в 60-е. Такие очки отлично смотрятся на практически любой форме лица.

© sundaysomewhere.com

Узкие очки

Привет из Матрицы. Узкие футуристические очки выглядят достаточно смело и дерзко. С помощью такого аксессуара вы сможете привлечь к себе внимание кого-угодно.

© shopdressup.com

Спортивные очки

С легкими летними платьями эти модные габаритные очки будут смотреться странно, но в сочетании со спортивной или повседневной одеждой – потрясающе.

© www.forever21.com

Oversize кошачий глаз

Также в этом году модной будет хорошо известная форма очков кошачий глаз, но в непривычном, увеличенном размере.

© www.karenwalker.com

Украшенные очки

В 2018 году будет наблюдаться тренд на очки, оправа которых украшена драгоценными камнями, стразами, эмелированными цветами или другими яркими деталями.

© www.unique-vintage.com

Очки с цветными линзами

Если вы хотите смотреть на мир через розовые очки, в этом году вы можете в прямом смысле слова сделать это. Яркий и стильный вариант.

© www.net-a-porter.com

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