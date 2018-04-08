Круглая форма и цветные линзы. Какие солнцезащитные очки будут модными в 2018 году

С приближением теплых солнечных дней все больше людей задумываются о приобретении модных солнцезащитных очков. Этот стильный аксессуар не только убережет глаза от губительного воздействия ультрафиолета, но и поможет подчеркнуть ваш образ.
Фэнш-эксперты портала PureWow назвали шесть наиболее популярных и трендовых моделей солнцезащитных очков в 2018 году.
Спешим обрадовать вас, что в этом сезоне ассортимент солнцезащитных очков удивит модниц своим разнообразием: создать эффектный образ вы сможете с помощью модели с круглыми линзами, очков смелой спортивной формы и модели oversize кошачий глаз.
Модные солнцезащитные очки 2018 года: шесть трендов
Очки круглой формы
Добро пожаловать в 60-е. Такие очки отлично смотрятся на практически любой форме лица.
Узкие очки
Привет из Матрицы. Узкие футуристические очки выглядят достаточно смело и дерзко. С помощью такого аксессуара вы сможете привлечь к себе внимание кого-угодно.
Спортивные очки
С легкими летними платьями эти модные габаритные очки будут смотреться странно, но в сочетании со спортивной или повседневной одеждой – потрясающе.
Oversize кошачий глаз
Также в этом году модной будет хорошо известная форма очков кошачий глаз, но в непривычном, увеличенном размере.
Украшенные очки
В 2018 году будет наблюдаться тренд на очки, оправа которых украшена драгоценными камнями, стразами, эмелированными цветами или другими яркими деталями.
Очки с цветными линзами
Если вы хотите смотреть на мир через розовые очки, в этом году вы можете в прямом смысле слова сделать это. Яркий и стильный вариант.
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