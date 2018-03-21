Королева денима. Бритни Спирс стала лицом Kenzo

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс начала сотрудничество с французским брендом Kenzo, в рамках которого снялась в рекламной фотосессии и мини-фильме, посвященном новой коллекции марки.

В рекламной кампании 36-летняя звезда поп-сцены примерила яркие образы из новой весенней коллекции La Collection Memento N°2, которая, по словам креативных директоров бренда Кэрол Лим и Умберто Леона, была вдохновлена дебютной коллекцией Кензо Такады 1986-го года для линейки Kenzo Jeans.

KENZO LOVES BRITNEY SPEARS - La Collection Memento N°2 Campaign

Снимал Спирс культовый фешн-фотограф Питер Линдберг, в объективе которого артистка предстала в кроп-топах, укороченных свитшотах в ярких оттенках с тропическим принтом и трендовом дениме, который, к слову, является визитной карточкой Спирс.

«Я обожаю Kenzo! К тому же, в этой коллекции много денима, который является неотъемлемой частью моего стиля. Я очень любила носить деним в юности, и до сих пор люблю. Джинсы и футболка или какой-то милый топ – мой самый любимый наряд «на выход», в котором я чувствую себя комфортно», - сообщила Спирс, комментируя сотрудничество с брендом.

Умберто Леон также прокомментировал сотрудничество с певицей, сравнив ее с такими легендами поп-индустрии, как Мадонна и Майкл Джексон.

«Бритни Спирс – икона. Она в одной команде с Майклом и Мадонной. Лично для меня ее образ всегда прочно ассоциируется с денимом. Когда мы создавали эту коллекцию, я попытался представить человека, которого я хотел бы одеть в эти вещи. И понял, что никто не будет выглядеть в этом дениме лучше, чем Бритни. Для меня Бритни – королева денима», - заявил он.

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