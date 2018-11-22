Коричневый – новый черный. Как создать самый модный аутфит этого сезона

Модные инфлюенсеры с головы до ног одеваются в коричневый тотал-лук. Берем с них пример и собираем свои модные образы.
Мы собрали несколько образов, в которых акцент поставлен на коричневый цвет. Возможно некоторым это покажется скучным, но судя по численным фото фешн-блогеров, если хотите быть в тренде – дерзайте! Благо, сегодня даже в бюджетных магазинах можно найти трендовые объемные свитера коричневых оттенков и даже остромодные коричневые брючные костюмы.
Объемный свитер и яркая юбка
PHOTO: @WETHEPEOPLESTYLE
Идеально, если она будет щелковой, но в холодные дни, лучше не рисковать и надеть теплую трикотажную вещь.
Оверсайз свитер и штаны в клетку
PHOTO: STYLE STALKER
Идеальный образ для офиса или прогулки по городу. Выбирайте свободные брюки немного зауженные к низу. Хорошим акцентом в таком аутфите будут яркая обувь.
Коричневый тотал-лук
Фото: Instagram
Если вы замечаете за собой, что в вашем гардеробе 10-я коричневая кофточка, то пожалуй, самое время приобрести коричневый брючный костюм и сумку к нему. Полагаете скучно? Мы считаем, что нет. Главный цвет сезона не может быть скучным.
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