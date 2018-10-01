Классические тренчи и сумки Chloe. Что носят на Парижской Неделе моды

Неделя моды в Париже в самом разгаре. Модницы всей планеты демонстрируют на показах свои лучшие наряды. Мы приглашаем вас посмотреть самые интересные Street-style образы парижских улиц.

В этом сезоне наблюдается повальное увлечение классическими тренчами, сапогами-казаками и у каждой третьей модницы в руках сумка Chloe. Особо прохладным вечером герои стритстайла предлагают надеть пальто из искусственного меха и даже дубленку. Лидирует брючный костюм и юбки длинны миди, объемные свитера остаются также актуальными. В цветовой палитре превалирует песочный, хаки, сафари.

Изабель Юппер

Фото: Sandra Semburg

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