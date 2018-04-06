Главный оттенок сезона. Визажисты назвали актуальный цвет для весеннего макияжа

Мировые визажисты назвали главный оттенок в весеннем макияже.
Им стал цвет Gen Z – приглушенный желтый цвет, который описывается, как оттенок «лимона с медом», ранее покоривший модную индустрию, пишет Independent.
Трендовый цвет уже успел покорить, как мировые подиумы, так и главных fashionista планеты, а теперь стал основным оттенком в макияже глаз.
По данным издания, визажисты избегали использования желтых оттенков в макияже на протяжении многих лет из-за их свойства придавать образу болезненный вид. Впрочем, как показывает опыт мировых экспертов в макияже, трендовый оттенок «лимона с медом» сегодня, напротив, является удачным способом освежить бьюти-look.
Визажисты настаивают, что макияж, в котором акцент сделан на глаза с помощью теней в позитивном оттенке Gen Z, освежит взгляд и придаст бьюти-образу «особое весеннее очарование».
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