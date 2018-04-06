Главный оттенок сезона. Визажисты назвали актуальный цвет для весеннего макияжа

Мировые визажисты назвали главный оттенок в весеннем макияже.

Им стал цвет Gen Z – приглушенный желтый цвет, который описывается, как оттенок «лимона с медом», ранее покоривший модную индустрию, пишет Independent.

Трендовый цвет уже успел покорить, как мировые подиумы, так и главных fashionista планеты, а теперь стал основным оттенком в макияже глаз.

Публикация от Atarah Mayhew (@atarahmayhew) 3 Мар 2018 в 7:40 PST

По данным издания, визажисты избегали использования желтых оттенков в макияже на протяжении многих лет из-за их свойства придавать образу болезненный вид. Впрочем, как показывает опыт мировых экспертов в макияже, трендовый оттенок «лимона с медом» сегодня, напротив, является удачным способом освежить бьюти-look.

Визажисты настаивают, что макияж, в котором акцент сделан на глаза с помощью теней в позитивном оттенке Gen Z, освежит взгляд и придаст бьюти-образу «особое весеннее очарование».

Публикация от MAC Cosmetics Kristiansand (@kristiansandmac) 31 Мар 2018 в 4:29 PDT

Публикация от Mariah Bezz (@mariahbezz) 4 Апр 2018 в 3:04 PDT

Публикация от Eveliina (@evemeikkaa) 6 Апр 2018 в 12:35 PDT

Публикация от Linda Weisz (@lwartistry) 14 Мар 2017 в 8:06 PDT

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