Фестивальные тренды. Лучшие модные образы звезд за всю историю Coachella

До открытия ежегодного фестиваля музыки и искусств Coachella осталось меньше двух недель.

Coachella по традиции открывает фестивальный сезон, привлекая ценителей качественного саунда и любителей красиво веселиться. Впрочем, ивент известен не только, как фестиваль с мощным музыкальным лайн-апом, но и как одна из лучших площадок для реализации своих самых смелых фешн-идей.

Из года в год образы гостей Coachella, среди которых можно увидеть множество знаменитостей и it-girls, играют важную роль в формировании трендов в фестивальной моде.

В ожидании открытия одного из главных музыкальных марафонов года, которое состоится на следующей неделе, 13 апреля в калифорнийском Индио, НВ Style вспоминает самые яркие фестивальные образы знаменитостей за всю историю Coachella.

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Кейт Босуорт

Публикация от Kate Bosworth (@katebosworth) 15 Апр 2017 в 3:47 PDT

Кендалл Дженнер

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 19 Апр 2017 в 1:52 PDT

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 15 Апр 2017 в 3:37 PDT

Рианна

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Апр 2017 в 1:01 PDT

Сиара

Публикация от Ciara (@ciara) 17 Апр 2015 в 11:34 PDT

Жасмин Тукс и Эшли Грэхем

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 16 Апр 2017 в 6:41 PDT

Ангелы Victoria’s Secret

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 16 Апр 2016 в 10:51 PDT

Кэти Перри

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 15 Апр 2016 в 7:39 PDT

Кайли Дженнер

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 16 Апр 2016 в 2:22 PDT

Алессандра Амбросио

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 15 Апр 2017 в 3:59 PDT

Роми Стридж

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 17 Апр 2017 в 11:45 PDT

Эльза Хоск

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 15 Апр 2017 в 6:02 PDT

Бейонсе

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 11 Апр 2015 в 9:02 PDT

Джиджи Хадид

Публикация от Upper Style (@upperstyle) 20 Апр 2016 в 6:36 PDT

Синди Кроуфорд и Алессандра Амбросио

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 22 Апр 2016 в 6:50 PDT

Белла Торн

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 21 Апр 2016 в 9:37 PDT

Тейлор Хилл

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 18 Апр 2016 в 5:01 PDT

Карли Клосс

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 18 Апр 2016 в 12:34 PDT

Леди Гага

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2017) 23 Апр 2017 в 11:38 PDT

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