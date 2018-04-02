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Фестивальные тренды. Лучшие модные образы звезд за всю историю Coachella

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Фестивальные тренды. Лучшие модные образы звезд за всю историю Coachella
© Instagram

До открытия ежегодного фестиваля музыки и искусств Coachella осталось меньше двух недель.

Coachella по традиции открывает фестивальный сезон, привлекая ценителей качественного саунда и любителей красиво веселиться. Впрочем, ивент известен не только, как фестиваль с мощным музыкальным лайн-апом, но и как одна из лучших площадок для реализации своих самых смелых фешн-идей.

Из года в год образы гостей Coachella, среди которых можно увидеть множество знаменитостей и it-girls, играют важную роль в формировании трендов в фестивальной моде.

В ожидании открытия одного из главных музыкальных марафонов года, которое состоится на следующей неделе, 13 апреля в калифорнийском Индио, НВ Style вспоминает самые яркие фестивальные образы знаменитостей за всю историю Coachella.

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