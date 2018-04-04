Единство дизайна и технологий. Что общего у ноутбуков Lenovo и ювелирных украшений

Кто сказал, что создание ювелирных изделий – не женское дело? Времена, когда девушки ожидали в подарок бриллианты, давно уже канули в Лету. И сегодня красавицы сами создают для себя ювелирные украшения, как это сделали украинские блогеры на весеннем мероприятии-девичнике Lenovo Design & Flowers. С экспертной помощью ювелира Елены Ястреб по эскизам блогеров были созданы настоящие ювелирные изделия.

«Ювелирные украшения раскрывают характер девушки и дополняют ее образ, - считает Елена Ястреб. - Поэтому все украшения, созданные по эскизам девушек, уникальны и созвучны характерам своих авторов».

XXI век окончательно стёр грань между искусством и прикладными науками: ювелирные украшения моделируют в 3D и «распечатывают» на 3D-принтере, а промышленный дизайн воспринимается как еще один вид искусства.

«Для меня дизайн важен во всем: начиная с деталей и заканчивая общим впечатлением от вещи, - признается фотограф и блогер Алёна Лобанова. - Дизайн устройств, дизайн квартир, дизайн одежды. Дизайн техники стоит для меня на втором месте после технических характеристик. Хотя ладно, кого я обманываю. Они разделяют первое место вместе! Технологии плюс цветы? Почему бы и нет. Это две прекрасные вещи».

«Мне кажется, что коллекция дизайнерских ноутбуков Lenovo во многом напоминает коллекцию ювелирных украшений, - считает фотограф Аня Гольцберг. - Когда берёшь в руки эти гаджеты, рассматриваешь их, начинаешь с ними работать, ощущаешь всю филигранность этих изделий, всю ювелирную проработку деталей. Смело можно сказать, что это не просто гаджеты, но и настоящие украшения для модных и мобильных девушек».

Когда технологии встречаются с совершенством форм, рождается красота

«Ожидаешь, что ноутбук будет компактным. Особенно это важно для девушек, которые и так носят в сумке слишком много вещей, и тем более не хотят брать с собой отдельную сумку для ноутбука, - рассказывает фешн-блогер Анастасия Алексеенко. - Конечно, хочется, чтобы ноутбук не просто обладал определенной функциональностью, но и радовал своей эстетикой. И я могу сказать, что YOGA 920 отлично соответствует всем вышеперечисленным требованиям и ожиданиям».

Запоминающаяся внешность YOGA 920 Vibes Glass от мирового лидера Lenovo – дело рук молодого дизайнера Луиса Аймонода из института Istituto Europeo di Design. Конструкция шарнира, которая позволяет поворачивать крышку ноутбука на 360° – это наследие часовых дел мастеров, получившее второе дыхание в поворотном шарнире.

Но особенно сильно взаимное проникновение искусства и технологий заметно при работе со стилусом. При том, что уже выросло целое поколение, которое лучше знакомо с клавиатурой, чем с рукописным письмом, 72% людей по-прежнему предпочитают ручку и карандаш. А при создании эскизов, набросков и скетчей к любителям традиционной ручки присоединяются также оставшиеся 28%.

Цифровой стилус, воплощая инновации Lenovo, дарит те же ощущения, что и росчерк ручки и карандаша по бумаге, и распознает даже самые легкие нажатия, оставленные женской рукой. Устройство воспринимает до 4096 вариантов нажатия, что позволяет использовать стилус для цифровой живописи и фоторетуши.

Созданные стилусом рисунки и записи сохраняются в памяти ноутбука в оцифрованном виде и могут быть отредактированы или открыты на другом устройстве – ноутбуке или телефоне. Именно эта особенность позволила блогерам легко воплотить свои представления об идеальном ювелирном украшении в жизнь и внести изменения в уже готовые эскизы при изготовлении драгоценностей.

Когда технологии встречаются с совершенством форм, рождается красота. Когда инновации Lenovo и дизайн сочетаются с вдохновением, возникает произведение ювелирного искусства.